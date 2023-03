Smedley wijdt uit over fanatisme Tifosi: "Ze spugen naar je op straat"

Remy Ramjiawan

Voormalig Ferrari-engineer Rob Smedley is in de Sky Sports F1-podcast ingegaan op het fanatisme van de Italiaanse fans van het merk. In de hoogtijdagen draagt de Tifosi het team op handen, bij mindere resultaten wordt er 'letterlijk naar je gespuugd op straat', zo vertelt de Brit.

In Nederland kennen we de Orange Army als sterk blok achter Max Verstappen en Lewis Hamilton kan rekenen op de steun in het Verenigd Koninkrijk. Toch zijn de groepen fans op de hand van de coureur, in plaats van het team. In Italië is Ferrari echter heilig en voor veel coureurs is het dan ook een droombestemming. Wel is de Tifosi genadeloos bij slechte resultaten en Smedley wijst naar de immense druk bij de Scuderia.

Ferrari is religie in Italië

In een poging om teambaas Frédéric Vasseur wat advies te geven over de fanatieke fans legt Smedley uit: "Ik denk dat [voor] alle senior jongens daar, vooral degenen die voor de media worden uitgerold, het een enorme verantwoordelijkheid is. Daar bestaat geen twijfel over. Ik heb dit zelf in het verleden gezegd, je kunt Ferrari in Italië beschrijven als een religie. Absoluut. Het is het nationale team, en daarom vertegenwoordig je de natie, niet alleen een merk. Dus het is zwaar, en je hebt geen dikke huid nodig, je hebt een rubberen huid nodig."

Niet naar feedback luisteren

De voormalig engineer van Felipe Massa bij het team adviseert Vasseur om niet te veel te luisteren naar alle verschillende meningen. "Je wordt op een voetstuk geplaatst, en je wordt beschouwd als de beste uitvinding sinds het gesneden brood, en vier, zes weken, twee maanden later, spugen mensen letterlijk naar je op straat. Weet je, als mensen je vertellen hoe geweldig je bent, is het belangrijk om er niet naar te luisteren. Hetzelfde geldt voor het feit als mensen tegen je zeggen hoe slecht je bent." Toch heeft Smedley veel vertrouwen in Vasseur: "Hij weet hoe het is. Het is een andere intensiteit, een ander soort druk bij Ferrari. Maar hij moet er gewoon mee omgaan en het hoort bij zijn werk."