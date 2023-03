Remy Ramjiawan

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zin het raceweekend in Australië en wijst naar 'een land dat de autosport serieus neemt'. Mercedes wist in Djedda voor de Ferrari's te eindigen en hoewel het team nog lang niet is waar het wil staan, zal de renstal uit Brackley alles geven in Melbourne.

Achter de schermen bij Mercedes is het team bezig om het maximale uit de huidige W14 te halen. Toch wordt er ook getwijfeld aan het huidige concept met de smalle sidepods. Wat het team ook voor oplossing zal gaan bedenken, de verwachting is dat mocht de renstal voor de Red Bull-oplossing kiezen, dan zal het hoogstwaarschijnlijk ook op achterstand beginnen. Vooralsnog kiest het team ervoor om het huidige pakket te optimaliseren en bij fouten van de concurrentie, is een podiumplek natuurlijk ook in zicht.

Vooruitblik Australië

De teambaas geniet van de entourage in Melbourne: "Het is een land dat zijn autosport serieus neemt, met een grote racetraditie, en de fans zijn super gepassioneerd. Albert Park is een circuit met unieke kenmerken, waaraan we hard zullen moeten werken om ons met de W14 aan te passen." Het doel voor dit weekend is dan ook om te maximaliseren: "Zoals altijd zullen we proberen het maximale te halen uit de auto die we hebben en zoveel mogelijk punten te scoren als ons potentieel op dit moment toelaat. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar dat weerhoudt ons er niet van om hard te racen en alles te geven wat we hebben."

Veelbelovende tekenen uit fabriek

Mercedes is achter de schermen bezig om de W14 aan de praat te krijgen en Wolff onthult dat er bemoedigende tekenen zijn. "De tekenen die we in de fabriek zien, zijn veelbelovend. We moeten het echter stap voor stap doen en we laten ons niet meeslepen totdat we de prestaties vertaald zien in rondetijden op de baan", zo legt hij realistisch uit. Vooralsnog leidt Red Bull het klassement en dat is dan ook het grote doelwit: "De rangorde achter Red Bull is krap, met kleine marges die een groot effect hebben op de gescoorde punten. Er blijft een aanzienlijk gat naar voren en dat is uiteindelijk wat we willen dichten."