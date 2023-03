Remy Ramjiawan

Dinsdag 28 maart 2023 16:27

Vijfvoudig Grand Prix-winnaar Sergio Pérez wil de lijn uit Djedda gaan doorzetten in de derde ronde van het wereldkampioen Formule 1 in Australië. De Mexicaan wist de zege in Saoedi-Arabië te pakken en wil dat niveau behouden, anders is het naar eigen zeggen, voor niets geweest.

Pérez reist naar Melbourne af als de nummer twee van het klassement. De Mexicaan komt één punt tekort op klassementsleider en teamgenoot Max Verstappen. De twee heren van Red Bull lijken het dit jaar met elkaar te gaan uitvechten wie er met de zeges naar huis gaat, maar Checo houdt nog altijd een slag om de arm, want de betrouwbaarheid is nog altijd een zorgenkindje. In het persbericht van Red Bull Racing legt hij het uit.

Artikel gaat verder onder video

Nieuw uitdaging in Melbourne

Het semi-stratencircuit in Australië heeft een aantal gelijkenissen met de snelle baan in Djedda, maar Pérez wijst naar een nieuwe uitdaging. "Bahrein en Saudi zijn heel verschillende circuits en Australië wordt nog een uitdaging voor ons en deze auto. We hebben een geweldig tempo en werken zo hard samen om ervoor te zorgen dat onze betrouwbaarheid er ook is. Het was een leuke start van 2023, maar dat maakt niet uit als we ons hoge niveau niet weten vast te houden", zo legt de 33-jarige Red Bull-coureur uit. Verstappen viel tijdens de kwalificatie in Djedda uit en tijdens de race hoorde de Nederlander ook onverklaarbare geluiden uit zijn bolide komen. De betrouwbaarheid kan dus roet in het eten gooien.

OOK INTERESSANT: Russell verwacht Ferrari's te verslaan in Melbourne: "Vergelijkbaar verhaal"

OOK INTERESSANT: Voormalig BAR-CEO bezig met nieuw Formule 1-team met vrouwelijke coureur

Trots overheerst na seizoensstart

Voorlopig blikt Checo terug op een prima start van het seizoen: "We hebben pas twee races gehad en we moeten blijven pushen om deze geweldige start van het seizoen voort te zetten." Toch kan Pérez niet ontkennen dat het tijdens de tweede ronde van het kampioenschap hem voor de wind ging. "Ik was enorm trots op het team en onze prestaties in Djedda. Ik had een compleet weekend en dat was één van mijn doelen dit seizoen, om over alle drie de dagen consistent te zijn."