Voormalig BAR-CEO bezig met nieuw Formule 1-team met vrouwelijke coureur

Remy Ramjiawan

Dinsdag 28 maart 2023 13:33 - Laatste update: 16:21

Voormalig British American Racing-CEO Craig Pollock is de afgelopen vier jaar bezig geweest met het opzetten van een nieuw Formule 1-team genaamd: Formule Equal. Bij CNN meldt de Brit de plannen en daarbij onthult hij dat hij ook voor een vrouwelijke coureur gaat.

Het nieuwe project van de zakenman moet voor vijftig procent uit mannen bestaan en voor vijftig procent uit vrouwen. Het gaat om een gelijkwaardige verdeling die geldt voor de gehele organisatie, inclusief de racezitjes. Als oprichter van het BAR-team weet Pollock welke krachten er komen kijken bij het opzetten van een team en de Brit is de afgelopen vier jaar in het geheim bezig geweest met de plannen.

Artikel gaat verder onder video

Bekendmaking plannen

Los van de ambitie onthult Pollock dat hij bewust heeft gewacht met het openbaar maken van de plannen. "Formule 1 is een beetje zoals een zeef. Je moet heel voorzichtig zijn met wie je praat... Ik moest eigenlijk toegeven: ja, het klopt. We hebben een aanvraag ingediend en dat was het", zo legt hij uit. De aanvraag is bij de FIA dus ingediend en de Brit zal over een paar maanden het verdict van de autobond binnenkrijgen. Mocht hij het groene licht krijgen, dan zet hij in op een startbewijs voor het 2026-seizoen.

Financiën

Toto Wolff schatte vorig jaar in dat het opzetten van een nieuw team zo'n 1 miljard dollar zal gaan kosten en Pollock heeft naar geldschieters gezocht in de Golfregio. "We zijn in intense discussies met, zou ik zeggen, een land in de Golfregio. Ik ben niet echt in de positie om daarover te praten en er op dit moment volledig open over te zijn – dat zal in de zeer nabije toekomst naar buiten komen. En ik hoop maar dat het gaat werken, want … het kost veel geld", zo wijst hij naar de moeilijkheidsgraad.

Vrouwenrechten

De betrokkenheid van een Golfstaat zorgt echter wel voor gefronste wenkbrauwen, de vrouwenrechten zijn in die landen namelijk anders dan in het Westen. "Bij ons gaat het om het bieden van de kansen en wegen voor de vrouwen die eraan komen. Dat hangt natuurlijk samen met gelijkheid, diversiteit, inclusie en duurzaamheid. Het gaat er niet om dat ik naar hen [de Golfstaat] ga. In werkelijkheid zijn zij het die naar ons toe zijn gekomen omdat we een kant-en-klare operatie hebben met het businessplan, met alle kosten, met alles klaar voor gebruik", aldus Pollock.