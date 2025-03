De coureurs uit het World Rally Championship hebben een protest gelanceerd tegen de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Ze hebben besloten geen woord meer tegen de media te zeggen of alleen in hun moedertaal te praten. Ze zijn het nog altijd oneens met de nieuwe gedragsregels en, omdat de FIA de veranderingen niet heeft teruggedraaid, nemen ze het heft in eigen handen.

De FIA, en dan met name president Mohammed Ben Sulayem, was het gevloek van de coureurs in kampioenschappen van de autosportbond zat en het begon bij Max Verstappen die 'f*ck' zei om zijn auto te beschrijven tijdens een persconferentie van de Formule 1. De FIA greep daarom in en introduceerde afgelopen januari nieuwe gedragsregels waarbij er fors wordt gestraft op het gebruik van scheldwoorden - van boetes van €40.000 tot puntenaftrek in het kampioenschap en schorsingen. Adrien Fourmaux uit het WRC was het eerste slachtoffer, nadat hij direct na een tegenvallende rallyproef een microfoon onder zijn neus kreeg geschoven en 'We f*cked up' zei. De leden van de World Rally Drivers Alliance (WoRDA), de vakbond van de rijders uit het wereldkampioenschap rally, kwamen eind februari met een statement.

Geen antwoord of alleen in moedertaal

Omdat de FIA de aangescherpte gedragsregels niet heeft teruggedraaid, is de WoRDA opnieuw met een verklaring gekomen bij aanvang van de Safari Rally in Kenia. "Om de redenen zoals uitgelegd in ons vorige statement, is het onmogelijk voor ons om te garanderen dat wij deze regels perfect en systematisch kunnen volgen. Daarom nemen wij, de leden van de WoRDA, de verantwoordelijke beslissing om stil te blijven tijdens interviews aan het einde van rallyproeven of alleen in onze moedertaal te antwoorden."

Na de shakedown in Kenia antwoordden Kalle Rovanperä en Ott Tänak wel in het Engels, maar de Toyota-coureur uit Finland zei niets meer dan "Helaas zullen jullie weinig van mij horen dit weekend. Als dit nodig is om ervoor te zorgen dat er veranderingen komen, dan moeten we het zo doen". De Hyundai-coureur uit Estland sloot zich aan bij zijn collega en zei: "Aan het einde van de proef kan de adrenaline nogal hoog zitten. Helaas kunnen we daarom door de recent uitgevoerde acties [van de FIA] niet meer na de etappe reageren."

