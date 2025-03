FIA grijpt in: Strengere regels tegen 'mini-DRS', Ziggo krijgt toch F1-beelden | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat de FIA, naar aanleiding van de race in Melbourne, met een verscherping komt rondom het 'mini-DRS-systeem'. Ziggo Sport meldt dat het een deal heeft gesloten met Viaplay en in hun programmering toch gebruik kan maken van de Formule 1-beelden en Lando Norris lijkt in de fout te gaan in de cooldown room door te schelden, maar het is net niet te horen. Dit is de GPFans Recap van maandag 17 maart.

Horner ziet iets raars bij McLaren: "Meestal gaat het een ten koste van het ander"

Lando Norris en McLaren gaan aan de leiding van de wereldkampioenschappen na hun zege in de F1 Grand Prix van Australië. Red Bull Racing dacht niet te kunnen vechten om de overwinning met Max Verstappen, legde Christian Horner uit. De teambaas ziet namelijk iets raars bij de papajakleurige rivalen. Lezen wat de teambaas van Red Bull Racing heeft gezien? Klik hier!

Ziggo Sport en Viaplay bereiken overeenkomst over uitzenden F1-beelden

Ziggo Sport heeft zojuist bekendgemaakt dat het de komende jaren Formule 1-beelden mag uitzenden. Dit is mogelijk geworden dankzij een nieuwe overeenkomst met Viaplay Nederland en VodafoneZiggo, zo meldt Ziggo Sport. Door deze deal kan de zender de beelden van vrije trainingen, kwalificaties en races gebruiken in het Ziggo Sport Race Café en het nieuwe programma De Stamtafel. Alles lezen over de beelden die Ziggo binnen heeft gehaald? Klik hier!

Norris lijkt scheldend de fout in te gaan in cooldown room: briljante reactie Verstappen

We weten inmiddels allemaal wat er aan de hand is met het gebruik van scheldwoorden in de Formule 1 en dus letten alle coureurs goed op hun tellen. Lando Norris leek er even aan te moeten geloven, maar kwam goed weg, want toen hij mogelijk aan het schelden was, werd het tafereel niet goed vastgelegd. Lezen hoe dat moment verliep? Klik hier!

FIA komt met nieuwe richtlijnen tegen mini-DRS: dit gaat er veranderen vanaf China

De FIA heeft nieuwe technische richtlijnen aangekondigd om de flexibiliteit van achtervleugels in de Formule 1 aan banden te leggen, met name gericht op het mini-DRS systeem. De aanpassingen zijn bedoeld om het doorbuigen van vleugels nog beter in de gaten te houden en te beperken, vooral na wat de FIA ontdekte tijdens de Grand Prix van Australië. Lezen wat de aanscherping precies inhoudt? Klik hier!

Tung verwacht problemen door ingreep FIA: 'Betwijfel of teams extra vleugels mee hebben'

Volgens Ho-Pin Tung kan de verscherpte maatregel rondom de achtervleugel nog logistieke problemen opleveren voor de teams. De FIA heeft op maandag aangekondigd dat ze het mini-DRS-systeem nog verder willen beperken, en dat al vanaf het komende raceweekend in China. Lezen welke problemen Tung precies verwacht? Klik hier!

