De FIA heeft nieuwe technische richtlijnen aangekondigd om de flexibiliteit van achtervleugels in de Formule 1 aan banden te leggen, met name gericht op het mini-DRS systeem. De aanpassingen zijn bedoeld om het doorbuigen van vleugels nog beter in de gaten te houden en te beperken, vooral na wat de FIA ontdekte tijdens de Grand Prix van Australië.

De FIA houdt al sinds eind 2024 het doorbuigen van de vleugels nauwlettend in de gaten. Tijdens de vrije trainingen in Melbourne werden er camera's met ultrahoge resolutie ingezet om de vleugels goed in de gaten te kunnen houden. Dit heeft geleid tot de conclusie dat sommige teams de statische tests wisten te omzeilen. Red Bull's Pierre Waché heeft ook al laten weten dat het gebruik van mini-DRS nog steeds plaatsvindt en dat is voor de FIA reden om de richtlijnen aan te scherpen.

Nieuwe richtlijnen vanaf GP van China

Vanaf de Grand Prix van China zullen de artikelen 3.15.17 en 3.15.12b worden aangepast. De wijzigingen betreffen onder meer strengere statische tests voor de combinatie van achtervleugel en beam wing. De nieuwe tests eisen dat de slot-gap tussen het hoofdvlak en de beweegbare vleugel niet groter mag zijn dan 0,5 mm onder een belasting van 750N. Dit is een enorme stap terug ten opzichte van de eerdere 2 mm. Dit betekent dat de beweging die de structuur nog toestaat, enorm wordt ingeperkt.

Statement FIA: “Na analyse van de beelden van de vervormingen van de achtervleugel in combinatie met de statische doorbuigingen die in de FIA-garage zijn gemeten, heeft de FIA geconcludeerd dat er voldoende redenen zijn om vanaf de komende GP van China een strengere test in te voeren voor de bovenste achtervleugel.”

Nieuwe richtlijnen als reactie op misbruik

Hoewel er geen specifiek team is aangewezen door de FIA, is het duidelijk dat sommige teams meer dan andere zullen gaan lijden onder deze veranderingen. De nieuwe richtlijnen zijn een reactie op het misbruik van het doorbuigen van de vleugel door de teams, iets waar het technische kantoor van de FIA al enige tijd mee bezig is. De aankomende Grand Prix van China zal de eerste gelegenheid zijn om te zien hoe de teams omgaan met deze aangescherpte eisen.