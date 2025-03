Ziggo Sport heeft zojuist bekendgemaakt dat het de komende jaren Formule 1-beelden mag uitzenden. Dit is mogelijk geworden dankzij een nieuwe overeenkomst met Viaplay Nederland en VodafoneZiggo, zo meldt Ziggo Sport. Door deze deal kan de zender de beelden van vrije trainingen, kwalificaties en races gebruiken in het Ziggo Sport Race Café en het nieuwe programma De Stamtafel.

De gesprekken tussen de partijen hebben geleid tot een samenwerking, waardoor de Formule 1 bij Ziggo Sport in ieder geval de komende jaren veilig is. Vanavond gaat De Stamtafel van start met Chris Zegers als presentator, die wordt bijgestaan door Olav Mol, Rob van Gameren en nog een aantal andere bekende gezichten.

Beerthuizen blij met nieuwe afspraken

Marcel Beerthuizen, directeur van Ziggo Sport, is tevreden met de samenwerking: "We zijn blij met de nieuwe afspraken en het nieuwe partnership. Het Ziggo Sport Race Café staat met alle race-content en topanalisten als een huis, maar dat we alsnog F1-beelden kunnen laten zien in onze uitzendingen, maakt het compleet. In De Stamtafel kijken we voortaan uitgebreid terug op ieder raceweekend. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de andere racesporten uit ons portfolio", zo laat hij weten op de website van Ziggo Sport.

Viaplay opent deuren

In aanloop naar het raceweekend in Australië had ook Grand Prix Radio goed nieuws te melden. De radiozender, waar Olav Mol en Jack Plooij verslag doen van de Formule 1, keert na twee jaar afwezigheid terug op de Nederlandse radio. Een van de voormalig vaste gezichten van Ziggo Sport, Rob Kamphues, stapte juist over naar Viaplay. Als een van de oorzaken hiervoor wees hij op het ontbreken van de beelden, die nu alsnog door Ziggo zijn bemachtigd.