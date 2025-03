We weten inmiddels allemaal wat er aan de hand is met het gebruik van scheldwoorden in de Formule 1 en dus letten alle coureurs goed op hun tellen. Lando Norris leek er

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt begonnen was, hadden we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het had te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. De FIA trad eind januari plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Op je hoede zijn

Inmiddels is dat nieuws alweer even ingedaald en zijn de coureurs eraan gewend dat ze behoorlijk op hun tenen moeten lopen tijdens het geven van antwoorden en doen van uitspraken op plekken waar de FIA de baas is. Verstappen lijkt in het eerste weekend van het seizoen dan ook niet al te happig te zijn op het geven van commentaar tijdens persconferenties. Iets dat eerder al de nodige hilarische beelden opleverde toen Norris het niet meer hield na een korte en gortdroge opmerking van Verstappen op de persconferentie van zaterdag.

Norris de fout in

Tijdens het gezamenlijke moment in de cooldown room, waar Norris en Verstappen wederom present zijn, gaat het weer op hilarische wijze mis. Norris lijkt in de kamer voor de podiumkandidaten een kleine F-bom los te laten, waarna de winnaar van de race meteen lijkt te schrikken en baalt van zijn uitspraak. George Russell springt er ook meteen op in en lijkt met zijn reactie aan te geven dat Norris de sigaar is. De reactie van Verstappen is nog briljanter: de Nederlander wijst als een heuse schoolmeester met een belerend vingertje naar de Brit, terwijl hij zijn lach niet kan onderdrukken. Een geluk voor Norris: op de televisiebeelden valt zijn vermeende scheldwoord niet goed te horen. De beelden van het geniale moment zijn hier te bekijken.

