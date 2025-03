Christian Horner heeft na de Grand Prix van Australië teruggeblikt op het optreden van Red Bull Racing, maar ook op de uitdagingen waar zijn team tegenaan liep. In gesprek met Motorsport.com na afloop van de race, ging Horner onder meer in op de problemen met de bandenslijtage en de sterke concurrentie van McLaren, die het weekend domineerde.

Het was een waar spektakelstuk in Melbourne en McLaren was de grote hoofdrolspeler. Lando Norris boekte zijn eerste overwinning van het seizoen en Oscar Piastri wist, ondanks een spin, toch nog een puntenfinish te realiseren voor zijn thuispubliek. Red Bull kende een wisselend weekend; Max Verstappen finishte nog wel als tweede, maar Liam Lawson viel uit na een crash. De kracht van McLaren kon ook Horner niet ontgaan. "McLaren heeft een goed uitgebalanceerde auto, vooral in sector drie zijn ze sterk", zo erkent de Red Bull-teambaas. Red Bull was het hele weekend het sterkst in de tweede sector, een sector waarin DRS en topsnelheid een belangrijke rol speelt. Het was op het gebied van degradatie van de banden en de snelheid in de wat langzamere bochten dat Red Bull (en de rest van het veld) terrein verloor op McLaren.

Verstappen worstelde met bandenslijtage

Verstappen begon sterk aan de race en mengde zich goed in de strijd met Norris, maar uiteindelijk moest hij terrein prijsgeven vanwege de bandenslijtage. Dit is iets waar Horner en zijn team zich de komende tijd op gaan richten, zo liet ook adviseur Helmut Marko al weten. "We kunnen ze zes tot acht ronden bijhouden, maar dan komt onze bandenslijtage eerder, en dat is het grootste probleem waar we aan moeten werken", zo verklaarde Marko.

Lawson kende moeilijk weekend in Melbourne

Voor Liam Lawson was het een race om snel te vergeten. Hij crashte in de slotfase en Horner erkent dat het een moeilijk weekend was voor de Nieuw-Zeelander. "Het was een moeilijk weekend voor hem. We hebben meer downforce op de auto gezet, maar het is een zeer lastig circuit om in te halen. We namen het risico om hem buiten te laten, maar precies op dat moment begon het harder te regenen", zo zegt Horner. Ondanks de tegenslagen blijft de Red Bull-teambaas optimistisch. Hij verwacht dat zijn team zich de rest van het seizoen gaat blijven verbeteren en zich aanpast aan de uitdagingen die voor hen liggen.

