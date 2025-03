De Grand Prix van Australië heeft de verhoudingen in de Formule 1 voor het eerst een beetje in beeld gebracht. Formula Data Analysis op X laat zien dat het McLaren is, met Lando Norris achter het stuur, dat de race pace heeft gedomineerd. Maar wie kon McLaren uitdagen tijdens deze enerverende race?

De data laat zien dat Red Bull Racing en Ferrari niet in staat waren het tempo van McLaren te evenaren. Een verrassende wending om het seizoen mee te openen is dat echter niet. Norris won uiteindelijk ook de Grand Prix door Verstappen net achter zich te houden na een race met drie safety cars en zes uitvalbeurten. George Russell ging mee het podium op.

Race Pace in Australië

Uit de analyse blijkt dat McLaren met Norris de snelste was, terwijl Red Bull Racing, met Max Verstappen achter het stuur, op een afstand van 0,63 seconden per ronde volgde. Mercedes met George Russell en Ferrari met Charles Leclerc kwamen respectievelijk 1,29 en 1,79 seconden tekort. Het laat zien hoe groot de uitdaging is voor de teams om McLaren bij te benen. De strategieën die werden gehanteerd tijdens de race en het weer speelden hierin een grote rol. Red Bull kon Verstappen laten vechten met Norris, maar de snelheid van McLaren was gewoonweg niet te evenaren. Ferrari was zowel in droog als nat weer niet snel genoeg en dat was des te pijnlijker voor de Italianen.

De rest van de grid

Norris en Verstappen waren samen met Oscar Piastri het snelst op de baan, want achter het trio vonden we dus pas Russell en Andrea Kimi Antonelli op meer dan een seconde per rondje achterstand. Leclerc was dus nog langzamer dan de auto's van Mercedes, terwijl Alex Albon op 1.86 seconden 'best of the rest' was voor Yuki Tsunoda op 2.16 seconden per rondje. Lewis Hamilton vinden we pas achter Tsunoda terug op 2.18 seconden per rondje van Norris. Pierre Gasly, Lance Stroll, Nico Hulkenberg vinden we daarna pas, wat laat zien dat ze vooral van hun strategische keuze hebben geprofiteerd en daardoor punten hebben gescoord. Haas sluit met Oliver Bearman en Esteban Ocon de lijst af, waarbij Bearman opvallend genoeg dus sneller was dan Ocon.