De internationale media hadden na afgelopen weekend eindelijk weer de kans om te schrijven over een Grand Prix: de F1 Grand Prix van Australië. Vooral Ferrari, Lando Norris en Max Verstappen waren onderwerp van gesprek.

De race in Melbourne bleek een bizarre seizoensopener te worden, met drie safety cars en zes uitvalbeurten door de steeds wisselende omstandigheden. Lando Norris zou de race uiteindelijk winnen voor Max Verstappen en George Russell, maar zeker Verstappen kwam in de laatste paar rondjes nog dicht in de buurt van de zege. Andrea Kimi Antonelli maakte indruk met zijn P4, terwijl Alex Albon knap vijfde werd. Ferrari stelde na een strategische fout teleur met P8 en P10 voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

La Gazzetta dello Sport

We beginnen met La Gazetta dello Sport, dat teleurgesteld was over het resultaat van Ferrari in Melbourne. Toch had de Italiaanse site ook oog voor de hectische slotfase van de race, met in de hoofdrol Norris en Verstappen. "De race raakte in een stroomversnelling in de slotfase, toen de regen terugkeerde en Piastri verraste. Bortoleto en Lawson vielen ook uit en alleen Antonelli eindigde bij de rookies als vijfde. Na de laatste herstart hield Norris de aanvallen van een agressieve Verstappen in bedwang en zorgde zo voor een droomscenario tijdens de seizoensopener."

The Guardian

The Guardian heeft vooral aandacht voor McLaren, dat tot de crash van Fernando Alonso domineerde. Daarna werd het echter spannend, zag ook de site. "Als hij [Norris] dit seizoen een gooi wil doen naar het wereldkampioenschap in de Formule 1, dan kan Norris ervan uitgaan dat hij tijdens de eerste race van 2025 zijn zaak als voornaamste kanshebber definitief rond heeft. Bij het doorstaan van de storm voor zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Australië toonde Norris controle, precisie en een ijzeren wil onder druk. Er is nog een lange weg te gaan, maar op het laatste moment op een verraderlijk nat circuit en lastiggevallen door Max Verstappen, hield Norris zijn zenuwen in bedwang als een kampioen. Op het nippertje was het Norris die de eerste plaats vasthield, zoals hij dat vanaf het begin had gedaan. Verstappen vloog hem aan met het dragreductiesysteem, maar de Britse coureur, die een beschadigde vloer had, ging de uitdaging aan, foutloos en finaal, gaf de Nederlander niets en pakte de zege met iets minder dan een seconde. De zon brak voor het eerst door de wolken en daarmee een enorm mooie toekomst voor McLaren."

AS

Het Spaanse AS was vooral kritisch op Ferrari, dat veel meer had verwacht dan een achtste en tiende plaats. "De auto van het team uit Maranello liet niets goeds zien: ze waren onopvallend in de kwalificatie, met een start vanaf de vierde rij, en ook in een race zonder grote ambities. Ze schitterden niet op zaterdag op het droge en op zondag op het natte circuit. Bovendien nam het strategieteam de verkeerde beslissingen en eindigden ze achter Williams en Aston Martin."

Sky Sports

Tot slot Sky Sports, dat stelde dat Verstappen het de veel snellere auto van McLaren lastig heeft gemaakt in Melbourne. "Wereldkampioen Verstappen, die halverwege de race 16 seconden achterstand op de McLarens had opgelopen nadat hij in de eerste ronde eerst Piastri had ingehaald, maar door een fout de Australiër weer doorliet, erfde kort de leiding voor Red Bull, maar moest twee ronden later zelf pitten voor intermediates toen de regen alleen maar toenam. Na een derde Safety Car in de race eindigde Verstappen in de gladde slotronden op de staart van Norris, maar hij kon de Brit niet voorbij, waardoor er een einde kwam aan de 63-racesreeks van zijn Nederlandse rivaal aan de leiding van het coureurskampioenschap, die teruggaat tot medio 2022."

Gerelateerd