Yuki Tsunoda was één van de grote verrassingen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië, door zijn Racing Bull op de vijfde plaats te zetten. De Japanner legt uit hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen.

De Grand Prix van Australië liet zien wat velen al dachten: McLaren is momenteel het te kloppen team. De Britse formatie legde in de vorm van Lando Norris en Oscar Piastri beslag op de eerste twee startplaatsen, met een gat van bijna vier tienden naar de nummer drie, Max Verstappen. George Russell completeert de tweede startrij, maar daarachter zien we tweetal verrassingen. Niet Charles Leclerc en Lewis Hamilton staan op P5 en P6, maar Yuki Tsunoda en Alexander Albon.

P5 voor Tsunoda

Tsunoda liet de hele kwalificatie een goede snelheid zijn en piekte op het juiste moment. Het was al indrukwekkend dat de Japanner zijn Racing Bull naar Q3 wist te krijgen, maar dat hij op P5 wist te eindigen, zagen velen niet aankomen. Teammaat Isack Hadjar bleef nipt steken in Q2 en moet het zondag doen met de elfde startplaats. Liam Lawson, de coureur die van Red Bull Racing de voorkeur kreeg boven Tsunoda, kwam niet verder dan P18.

Alles viel samen

"Het was een magische ronde. Ik wist het allemaal samen te brengen", vertelt Tsunoda na afloop. "Die ronde was de beste ronde van de afgelopen dagen, maar ik kreeg tot bocht negen ook een beetje hulp van Lando met een slipstream. Alles bij elkaar kwam die rondetijd een beetje uit het niets. Ik ben er heel blij mee, maar de snelheid van de auto was ook gewoon consistent goed. Het team heeft ontzettend hard gewerkt, en ik ben heel blij. Ook in de regen ben ik zelfverzekerd, dus ik kijk ernaar uit."

