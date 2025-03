In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Red Bull-adviseur nog altijd niet te spreken is over de maatregelen van de FIA om de controles rondom flexi-wings pas aan te scherpen vanaf de race in Spanje. McLaren hield tijdens de testdagen in Bahrein de voorremmen afgeschermd van de buitenwereld, maar in Melbourne is te zien wat het papaja-oranje team wilde verbergen en Max Verstappen is ontspannen op de persconferentie in Australië. Dit is de GPFans Recap van donderdag 13 maart.

Sainz dolt met Hamilton op persconferentie: "Jij hebt niet gewonnen"

Lewis Hamilton wil de Grand Prix van Australië zonder verwachtingen aanvangen, maar wel een goede start met Ferrari afleveren. Op de persconferentie in Melbourne herinnert Carlos Sainz de zevenvoudig kampioen aan 2024, toen het niet zo goed ging op het Albert Park Circuit. Lezen hoe dat gesprekje tussen Hamilton en Sain ging? Klik hier!

Afgedekte voorremmen van MCL39 onthuld in Melbourne

Het openingsweekend in Australië staat op het programma, en de teams tonen in Melbourne de daadwerkelijke wagen van het nieuwe seizoen. Ook McLaren hield in Bahrein de kaarten dicht bij de borst en verborg vooral de voorremmen. In Australië is op de foto's te zien zijn waarom het papaja-oranje team dat heeft gedaan. Zien hoe de remmen van de MCL39 eruitzien? Klik hier!

Red Bull boos op 'absurde' regels FIA omtrent flexi-wings: 'Controle praktisch onmogelijk'

De FIA gaat vanaf komend weekend tijdens het raceweekend van de F1 Grand Prix van Australië de achtervleugels al controleren met onder meer camera's om flexi-wings te voorkomen. De voorvleugels volgen later in het seizoen. Volgens Helmut Marko is de opsplitsing een 'absurde' beslissing van het autosportorgaan, maar kan het ook een voordeel zijn voor Max Verstappen. Lezen waarom Marko het een absurde beslissing vindt? Klik hier!

Verstappen grapt op persconferentie Australië: "Mag ik dat zeggen?"

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is naast zijn Formule 1-activiteiten ook bezig met zijn eigen raceteam en hoopt jonge coureurs aan het 'echte' racen te krijgen. Tijdens de persconferentie in Australië wordt aan hem gevraagd om een blik te werpen op de rookies die dit jaar starten in de koningsklasse. Lezen wat Verstappen over de nieuwe lichting coureurs te zeggen heeft? Klik hier!

Zes Formule 2-coureurs krijgen tien plekken straf na overtreding tijdens testdagen

In Melbourne begint niet alleen het Formule 1-seizoen, maar ook de Formule 3 en Formule 2 trappen hun jaar af in de Australische stad. Voor Jak Crawford (Aston Martin-junior), Kush Maini (Alpine-junior), Max Esterson, Sami Meguetounif, Amaury Cordeel en Alex Dunne (McLaren-junior) wordt het echter een valse start. Het zestal zakt namelijk al tien plaatsen op de startgrid vanwege overtredingen tijdens de wintertest. Lezen waarom de zes coureurs al voordat het seizoen van start gaat met een straf te maken hebben? Klik hier!

