Het raceweekend in Australië is afgetrapt met de mediadag op donderdag. Vannacht zullen we de nieuwe wagens voor het eerst in actie zien tijdens de eerste vrije training, maar de Formule 1 leverde ook een gloednieuwe intro af, en daar zijn de meningen op social media nog over verdeeld.

Waar de Formule 1 in de dagen van Bernie Ecclestone nog met een formele leader kwam, is het tegenwoordig iets om naar uit te kijken. Sinds 2018 poseren de coureurs om tijdens het introductiefilmpje zo goed mogelijk in beeld te komen. George Russell introduceerde in 2023 zijn befaamde 'T'-houding, en hoewel de Brit die in 2024 niet meer aannam, is hij in de 2025-editie weer terug van weggeweest.

Fans zijn verdeeld over nieuwe intro

alonso looking like ai 😭😭 — tortured THIQUE mushell™ 🪩 (@betscrables) March 13, 2025

George still living off of that pose — Sav Mondo (@SavMondo) March 13, 2025

Big upgrade over last season. Nice work to the team who did this! — Based Budgeter (@BasedBudgeter) March 13, 2025

Yh so they did do it in constructors order except for Max being first Ofc — Honest Smith Fan (@SteadyHearn) March 13, 2025

Jesus can you guys do it any faster? I barely can read their names. — Gustavo Lopes 🇧🇷🇺🇸 (@SoccerWithGus) March 13, 2025

Let’s see how long before the production crew has to edit it before the season is over. — Cobra (@itwascobra) March 13, 2025

What’s the logic of Piastri ahead of Leclerc in this? — Luke 🆑 (@ElPredestinato) March 13, 2025

