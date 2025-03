Niet alleen het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen, het fantasy-seizoen kan ook worden ingevuld. Op Formula1.com kunnen fans hun eigen team samenstellen en daarbij is het veel fans opgevallen dat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen 'goedkoper' is dan vicewereldkampioen Lando Norris.

De verwachtingen zijn hooggespannen voor het nieuwe seizoen, dat aankomende week in Melbourne van start gaat. McLaren ziet er na de testdagen sterk uit, maar ook Ferrari en Mercedes hebben veel data verzameld. Voor Red Bull Racing was het een wintertest met twee gezichten. Zo was het gevoel met de RB21 al beter dan met de RB20, maar gaf Max Verstappen aan dat er nog wel wat werk aan de winkel is.

Artikel gaat verder onder video

Fans zitten vol vraagtekens

Voor de fans bestaat F1 Fantasty, waarbij het mogelijk is om zelf een team samen te stellen en punten te verdienen gedurende het jaar. Hoewel Norris vorig jaar niet bij machten was om Verstappen af te stoppen voor zijn vierde wereldtitel, vinden de makers van het spel de McLaren-coureur wel het meeste waard. Het kan rekenen op toch wel een aantal vraagtekens van de fans. Zo vindt de een het onbegrijpelijk en zelfs een grap dat dat regerend wereldkampioen lager wordt ingeschat door de sport zelf. De ander vindt het een logisch gevolg van de favorietenrol van McLaren.

Gerelateerd