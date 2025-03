Adrian Newey is sinds afgelopen maandag 3 maart officieel aan de slag gegaan bij het Aston Martin Formule 1-team. Zijn vertrek bij Red Bull Racing was een van de grote onderwerpen van gesprek vorig jaar. Het salaris van de topontwerper zou astronomisch hoog zijn.

Newey bracht negentien seizoenen van de koningsklasse in de autosport door bij de energiedrankfabrikant, maar hij zou te vermoeid zijn geweest om daar door te gaan, zeker in de nasleep van de titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021. Naar verluidt hebben de situaties rondom teambaas Christian Horner, voor wie nog steeds een rechtszaak loopt, en de machtsstrijd binnen Red Bull ook een rol gespeeld. Nu zien we de briljante Brit dus in het British Racing Green. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll wist namelijk de handtekening van de ontwerper te scoren en was daarmee Alpine, Ferrari en Williams te slim af.

Uurloon Newey hoger dan gemiddelde maandloon

Newey kon niet vroeg genoeg beginnen voor Aston Martin. De formatie die we ooit kenden als Racing Point, Force India, Spyker, Midland en Jordan, kwam met Fernando Alonso dichtbij overwinningen in de eerste helft van 2023, maar sindsdien zijn ze teruggezakt in de rangorde. Tijdens de wintertest in Bahrein vorige week zagen ze er ook niet competitief uit. Gelukkig voor Aston Martin staat er een reset aan te komen, want in 2026 worden nieuwe technische reglementen geïntroduceerd en Newey zal daar vol mee aan de slag gaan. Tot juli moet hij het nog wel zonder technisch directeur Enrico Cardile doen, zo heeft een rechtbank besloten.

Waar Newey zich in ieder geval niet druk om hoeft te maken, zijn zijn financiën. Verschillende bronnen melden namelijk dat hij een contract heeft getekend voor vijf jaar als aandeelhouder en uitvoerend technisch partner van Aston Martin. Het contract zou een waarde hebben van 150 miljoen Britse pond en dus zou Newey per jaar maar liefst 30 miljoen pond verdienen, wat omgerekend zo'n 36,2 miljoen euro is. Het maandsalaris is dan 3 miljoen euro en dus verdient Newey naar verluidt een ton per dag. Zijn uurloon van 4200 euro is dus zelfs meer dan de gemiddelde maandloon.

