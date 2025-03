De FIA is van plan het aantal stewards dat aanwezig is tijdens een raceweekend uit te breiden. Dit geldt volgens de internationale autosportbond echter alleen voor Grands Prix waar de werkdruk zo hoog is dat er een extra persoon nodig is. Volgens Motorsport.com zijn er daarom maar zes races waar een extra steward aanwezig zal zijn.

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de stewards. Zo roepen de coureurs al jaren om meer consistentie en werd er afgelopen seizoen gesproken over fulltime stewards die niet op vrijwilligersbasis bij de FIA moeten werken. Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem vond dat het tijd wordt om de stewards beter op te leiden, maar inmiddels komt er dus ook versterking tijdens drukke weekenden.

Extra steward

Om de druk op de stewards te verminderen, komt er een extra steward bij tijdens zes races. Naar verluidt gaat het om de wedstrijden die worden gehouden in Australië, China, Canada, Singapore, Mexico en Brazilië. Artikel 15.1 van het sportreglement is namelijk gewijzigd, en dat stelt nu dat er minimaal drie stewards aanwezig moeten zijn, maar maximaal vier. Door de extra steward moeten de capaciteit en de middelen worden vergroot, en de FIA verwacht dat dit de besluitvorming ten goede komt. Wel benadrukt de autosportbond dat een beslissing nog altijd door het volledige panel wordt genomen.

