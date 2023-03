Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 25 maart 2023 10:18 - Laatste update: 11:10

Volgens Andrea Stella hebben de concurrenten van Red Bull Racing geen excuus voor hun achterstand op de Oostenrijkse renstal. De teambaas van McLaren stelt dat de andere teams kansen genoeg hebben om zich te verbeteren, aangezien de teams meer dan genoeg data hebben.

Red Bull kende in 2022 al een uiterst dominant seizoen en is ook dit jaar weer ontzettend sterk uit de winterstop gekomen. De Oostenrijkse renstal heeft de eerste twee races van het seizoen gewonnen, en pakte bij beide races ook nog eens de tweede plek. De concurrentie lijkt tot op heden simpelweg geen vuist te kunnen maken tegen het team van Max Verstappen en Sergio Pérez. De enige coureur die nog enigszins in de buurt lijkt te komen, is Fernando Alonso. Maar ook hij kan tot op heden niet op tegen hun snelheid en consistentie. Je zou kunnen stellen dat Red Bull té dominant is, maar daar is Andrea Stella het niet mee eens. "We hebben de afgelopen jaren echt fenomenale seizoenen gehad wat betreft de concurrentie om de overwinning", vertelt Stella bij Motorsport.com. "Misschien moeten we zelfs accepteren dat er een seizoen is waarin één team domineert."

Daarbij is de Italiaan kritisch op de concurrentie van Red Bull. "Ik denk dat je, met alle informatie die je tegenwoordig hebt, moet kijken naar de auto. We stellen de auto's op vrijdag ook tentoon, de andere teams hebben niet het excuus dat we niet weten wat we doen", benadrukt hij. "Ik blijf zeggen dat andere teams deze kans moeten nemen om te verbeteren", verklaart Stella. "Uiteindelijk is het een sport waarbij je als je sneller bent, races gaat winnen. Ik denk niet dat er een gemakkelijke oplossing is."

Wordt het gat richting Red Bull nog kleiner?

De McLaren-topman stelt zelfs dat de straf die Red Bull heeft gekregen na het overtreden van de budgetcap, waardoor de Oostenrijkse formatie onder andere minder tijd in de windtunnel mag spenderen, weinig invloed zal hebben. "Het voordeel dat ze op dit moment hebben lijkt groot genoeg om ervoor te zorgen dat ze niet te erg geraakt zullen worden door het gat dat zal ontstaan door het feit dat ze niet zoveel kunnen ontwikkelen als de teams achter hen. Dat is mijn verwachting", verklaart hij. "Maar ik zou verwachten dat andere teams niet alleen inspiratie zouden halen uit het morele gedeelte, maar ook technische inspiratie op zouden doen. Het seizoen is lang en er is tijd genoeg om de informatie die je krijgt om te zetten in ontwikkelingen. Daarom verwacht ik dat de groep nog dichter bij Red Bull zal komen tegen het einde van het seizoen."

Volgens Stella bewijst de opmars die Aston Martin dit jaar heeft gemaakt dat het mogelijk is. "Dat laat inderdaad zien dat je dit soort sprongen kan maken", vertelt hij. "In zekere zin zijn de verschillen, buiten Red Bull, kleiner geworden. Dus als je een sprong maakt kun je om goede punten vechten." De teambaas denkt dat Aston Martin de juiste concepten heeft geïdentificeerd én heeft nagestreefd. "Nogmaals, dat laat zien dat het mogelijk is."