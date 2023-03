Windsor: "Stroll senior vindt het niet leuk dat Alonso zijn zoon overschaduwt"

Remy Ramjiawan

Zaterdag 25 maart 2023 08:06

Volgens Formule 1-coryfee Peter Windsor zou Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll uiteraard wel blij zijn met de opmars van zijn team, maar had hij liever zijn eigen zoon op het podium gezien. Fernando Alonso stond dit jaar al twee keer op de derde plek en bewijst daarmee het team de weg omhoog heeft gevonden.

Daar waar Alonso in de eerste twee races van het seizoen het podium wist te vinden, kende Lance Stroll een iets andere start. De Canadees was een twijfelgeval voor het weekend in Bahrein, aangezien hij moest herstellen van zijn fietsongeluk. Tijdens de openingsrace kwam de 24-jarige Stroll als zesde over de streep en in Djedda moest hij zijn wagen na zestien rondjes langs de kant zetten, met een motorprobleem.

'Is Stroll senior hier wel blij mee?'

Windsor geeft na de races zijn ongezouten mening op zijn YouTube-kanaal en ditmaal nam hij ook Aston Martin onder de loep. Hij wijst naar het triomfantelijke moment dat Alonso had met 'zijn' monteurs tijdens de podiuminterviews. "Dit is Fernando die bijna groter wordt dan het team en [Stroll zal denken] wat gebeurt er met mijn zoon? Waarom is hij uitgevallen? Wat is er aan de hand?", zo stelt Windsor. Hij vervolgt: "Op een gegeven moment denk je: 'ik weet niet zeker of Stroll senior zo blij zal zijn met de manier waarop de dingen momenteel gaan."

Andere dynamiek

Ondanks dat het Aston Martin in 2023 voor de wind gaat, is de structuur met een vader als eigenaar en een zoon als coureur, toch wel wat gek. "Dit is niet Red Bull, waar Dietrich Mateschitz hield van veel verschillende coureurs en ervan hield om ze samen te brengen, ze te zien concurreren en veel jonge coureurs een kans te geven", zo trekt Windsor de vergelijking. "Dit is een vader van één van de coureurs die een Formule 1-team voor hem koopt en vervolgens het 'Alonso-effect' ziet en waarschijnlijk zijn zoon daar wil zien", aldus Windsor.