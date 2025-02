Aan de inmiddels befaamde grid walks van Martin Brundle kan onverwachts een einde komen," zo onthult de Brit. De diverse interviews met de bobo’s op de startgrid zijn zo nu en dan wat ongemakkelijk, en Brundle geeft aan dat hij er elke keer rekening mee houdt dat het zijn laatste grid walk kan zijn.

De 65-jarige presentator van Sky Sports F1 probeert elk raceweekend voor de zender een aantal bekende sterren aan het woord te laten tijdens de grid walks. In de afgelopen jaren zijn er verschillende momenten viraal gegaan, zoals het onsamenhangende gesprek met Ozzy Osbourne of het moeizame interview met Machine Gun Kelly. Daarnaast waren er ook iconische momenten, zoals Kimi Räikkönen die het volkslied in Brazilië oversloeg omdat hij even een grote boodschap moest doen.

Car crash-televisie

In gesprek met The Sun legt Brundle uit dat hij iedere keer het risico loopt dat het zijn laatste grid walk is. "Ik ben altijd maar één zin verwijderd van het einde van mijn carrière of van gecanceld worden. Ik ben doodsbang voor het hele gebeuren, omdat het live is en het gewoon pure car crash-televisie is," zo verklaart hij. Dat Brundle een gesprekje met bekende personen aangaat, wil niet altijd zeggen dat zij daarop zitten te wachten. "Machine Gun Kelly, Megan Thee Stallion, ik weet het niet, die worden tegengehouden door beveiligingsagenten. Zij zijn degenen die mensen leuk vinden."

Verplicht nummertje voor sommige sterren

Toch realiseert Brundle zich dat het voor sommige sterren ook gewoon een verplicht nummertje is. "En dan ontmoet ik echt leuke, fascinerende, wereldklasse mensen – politici, royalty en filmsterren – en ik voel me zeer bevoorrecht met de mensen die ik op de grid ontmoet. Omdat wij Formule 1 jaar in, jaar uit volgen en zelf racen, terwijl zij op de grid staan en er eigenlijk helemaal niets van weten. Heel duidelijk willen ze er niet eens zijn. Ze verkopen gewoon een film of iets dergelijks. Dat begrijp ik, maar voor de Formule 1 zijn ze A-listers," aldus Brundle.

