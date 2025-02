Massa: "Ik kan rustig zeggen dat ik het WK van 2008 heb gewonnen"

Hoewel het al even een tijdje stil is rondom Felipe Massa, legt hij in een recent interview bij Revolo uit dat hij nog altijd vindt dat hij de wereldkampioen van 2008 is. De Braziliaan heeft zich de afgelopen jaren al diverse keren uitgelaten over het kampioenschap dat uiteindelijk naar Lewis Hamilton ging.

Afgelopen oktober wist Massa nog te melden dat hij samen met zijn juridisch team druk bezig is om een zaak voor te bereiden over het kampioenschap van 2008. Het heeft allemaal te maken met crashgate, waarbij Nelson Piquet Jr. opzettelijk crashte en Massa uiteindelijk kostbare punten heeft verloren. In de ogen van de Braziliaan zou de wedstrijd moeten worden geschrapt en is hij de terechte wereldkampioen.

'Pure manipulatie dat niets met de sport te maken heeft'

Over de rechtszaak die mogelijk gaat komen legt Massa niets uit, wel is hij nog altijd in de volle overtuiging van zijn eigen gelijk. "Ik kan rustig zeggen dat ik het WK van 2008 heb gewonnen. Wat er gebeurde, is onacceptabel voor de Formule 1. Het was pure manipulatie en had niets met sport te maken. Een coureur veroorzaakte expres een crash zodat zijn teamgenoot kon winnen. Iedereen wist het, en ze hadden het kunnen onderzoeken, maar dat deden ze niet. Alle bazen van toen zijn verantwoordelijk, maar ze deden niets. Weet je? Ik zal vechten tot het einde om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Ik was het grootste slachtoffer. Dit is geen sport, echt niet."

Door Ecclestone is het balletje gaan rollen

Dat Massa recentelijk pas is begonnen aan zijn strijd, heeft alles te maken met uitspraken van voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone. De Brit gaf namelijk aan dat hij op de hoogte was van het schandaal, maar besloot niet in te grijpen. Massa eist een schadevergoeding van 82 miljoen euro en is strijdbaar: "Ik geef niet op."