Volgens Formule 1-commentator Olav Mol moet Liam Lawson zich dit jaar vooral concentreren op zichzelf en zich niet te veel laten afleiden door wat Max Verstappen doet. De Nieuw-Zeelander is dit seizoen de vervanger van Sergio Pérez, en dat ziet Mol in gesprek met Motorsport.com als een groot voordeel voor hem.

Red Bull Racing heeft Lawson gekozen als vervanger van 'Checo', die in 2024 een dramatisch seizoen kende. Volgens geruchten in de wandelgangen neemt de Mexicaan echter een sabbatical en zou hij naar verluidt in onderhandeling zijn met Cadillac voor een mogelijke terugkeer in 2026. Het komt dan ook neer op de stuurmanskunsten van Lawson om dit jaar furore te maken naast viervoudig kampioen Verstappen.

Lawson moet eigen pad bewandelen

Mol stelt dat Lawson voor Red Bull Racing de enige juiste kandidaat is, hoewel er ook stemmen opgaan voor Yuki Tsunoda. Volgens Mol heeft de Japanner echter te veel pieken en dalen in zijn prestaties. "Hij [Lawson red.] moet niet denken dat hij Max Verstappen II is, want dat is hij niet. Dat zal hij ook niet worden, maar hij kan wel heel goed tweede achter Max Verstappen worden. Daar zal hij heel hard voor moeten werken. Daar zal hij heel slim voor moeten zijn en daarvoor zal hij deels zijn eigen pad moeten bewandelen. Aan de andere kant [is het kijken of hij] zijn rijstijl richting die van Verstappen zou kunnen krijgen, zodat hij ook dingen van die kant van de garage kan overnemen waardoor zijn auto weer beter wordt", zo legt de commentator uit.

Kwakkelende Pérez is voordeel voor Lawson

Pérez had het in 2024 lastig en kon totaal niet uit de voeten met de RB20, die volgens hem – en zelfs Verstappen – soms onbestuurbaar was. Dat 'Checo' een matig seizoen kende, ziet Mol als een voordeel voor Lawson: "Hij heeft natuurlijk een voordeel. En dat is zeker niet om Checo Pérez te bashen, want die kreeg het gewoon niet voor elkaar de laatste tijd, maar veel slechter dan Checo kan bijna niet in die auto." Daarnaast vermoedt Mol dat Lawson zich niet snel van de wijs laat brengen. "Ik heb wel het gevoel dat hij laid back genoeg is om gewoon te doen wat hij moet doen. En te denken van 'oké, als ik mijn punten binnenhaal voor het team, dan doe ik het goed. En dan ga ik daarna wel eens aan snelheid werken' - en allemaal dat soort dingen", aldus Mol.