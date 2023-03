'Red Bull maakte afspraak dat Pérez mocht winnen', technisch directeur verlaat McLaren | GPFans Recap

Vincent Bruins

Donderdag 23 maart 2023 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Voormalig teambaas Eddie Jordan concludeerde na de Grand Prix van Saoedi-Arabië dat er binnen Red Bull Racing afspraken zijn gemaakt over wie de race mocht winnen. Na zijn tweede plaats in Djedda is Max Verstappen meteen weer aan de bak gegaan: hij was uitermate dominant in maar liefst tien races ter voorbereiding op de virtuele 12 Uur van Sebring. Christian Horner laat ondertussen weten erg blij te zijn met niemand alleen Verstappen, maar ook met Sergio Pérez, en dat er voor Lewis Hamilton geen plek is bij de Oostenrijkse renstal. McLaren heeft vandaag afscheid genomen van technisch directeur James Key wiens vertrek een onderdeel is van een reorganisatie. Atlantic City is met ambitieuze plannen gekomen om een circuit te bouwen dat aan alle eisen van de Formule 1 voldoet. Er zijn geruchten naar buitengekomen dat Mercedes geen nieuw chassis zal introduceren gedurende dit seizoen na problemen in de windtunnel.

Jordan: 'Red Bull maakte afspraak met Verstappen dat Pérez race mocht winnen'

Max Verstappen mocht de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet winnen als Sergio Pérez de kans had om zijn pole position om te zetten in een klinkende overwinning. Het was een afspraak binnen Red Bull Racing, zo concludeert voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan. "Onder normale omstandigheden zou Max Verstappen de Grand Prix van Saoedi-Arabië hebben gewonnen", zo wordt hij geciteerd door het Britse Express. Maar het feit dat Verstappen zich eenvoudig terug wist te knokken, maar vanaf de tweede plek op cruise control begon te rijden, zegt volgens de 74-jarige Jordan genoeg. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen 24 uur na race in Djedda alweer virtueel aan het domineren op circuit Sebring

Max Verstappen laat er ook buiten de baan geen gras over groeien. De Nederlander is vlak na de race in Djedda virtueel succesvol geweest. Verstappen deed namens Team Redline namelijk mee aan een paar korte virtuele races op het circuit in Sebring ter voorbereiding op een twaalf-uurs race. De Nederlander deed hier, 24 uur na zijn P2 in Djedda, al aan mee en nam dus niet echt de tijd om te herstellen van het zware en warme weekend in Saoedi-Arabië. De Nederlander won, zo weet Team Redline te melden, tien van de tien races en verzamelde in totaal bijna 20 seconden voorsprong op de rest van het veld. Meer lezen? Klik hier!

Horner sluit Hamilton-transfer uit: "We zijn blij met het huidige duo"

Het contract van Lewis Hamilton verloopt aan het einde van het jaar en nu Mercedes de Brit geen bolide kan geven waarmee hij kan winnen, wordt er volop gespeculeerd over de volgende stap van de zevenvoudig kampioen. Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigt bij Sky Sports F1 dat de toekomst van Hamilton in ieder geval niet bij het team uit Milton Keynes zal liggen. "Wat Lewis heeft bereikt is gigantisch. Maar we zijn enorm blij met de twee coureurs die we op dit moment hebben", zo legt hij uit. Meer lezen? Klik hier!

McLaren reorganiseert en neemt afscheid van James Key

Het team van McLaren heeft ingegrepen na de lastige start van het 2023-seizoen. De renstal uit Woking neemt afscheid van de technisch directeur van het team James Key. Het vertrek van Key is volgens McLaren onderdeel van de reorganisatie binnen het team. Op dit moment zal Peter Prodromou, die op dit moment de technisch directeur op het gebied van de aerodynamica is, de vacante functie van Key invullen. Dat zal zijn tot 1 januari 2024, want dan zal de van Ferrari overgekomen Sanchez de rol overnemen. Meer lezen? Klik hier!

Mogelijk vierde Formule 1-race in VS? Atlantic City onthult plannen voor nieuw circuit

De Verenigde Staten van Amerika is al gastheer van drie Grands Prix in de Formule 1. Daar zou misschien een vierde bij kunnen komen. Atlantic City heeft namelijk plannen onthult voor een gloednieuw circuit dat aan alle eisen van de koningsklasse zal voldoen. De gemeenteraad van Atlantic City heeft Bader Field groen licht gegeven om het voormalige vliegveld om te bouwen tot een schitterend Formule 1-circuit. De baan zou vier kilometer lang moeten worden en zal naar verluidt aan alle eisen voldoen om een Grand Prix te kunnen organiseren. Het bouwproject dat zes tot negen jaar zal duren, zal waarschijnlijk 2,7 miljard dollar kosten. Meer lezen? Klik hier!

'Geen nieuw chassis voor Mercedes tot 2024 door problemen in windtunnel'

Mercedes zal naar verluidt geen nieuw chassis introduceren gedurende dit seizoen. Er zouden namelijk problemen zijn geweest in de windtunnel die effect hebben gehad op de ontwikkeling van de W14-bolide. Daar zou het Duitse team achter zijn gekomen door middel van scans van de schaalmodellen te vergelijken met scans van de echte W14. Dat weet het Italiaanse platform Formul1a.uno te melden. Meer lezen? Klik hier!