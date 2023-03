Remy Ramjiawan

Donderdag 23 maart 2023 14:09 - Laatste update: 14:24

Het team van McLaren heeft ingegrepen na de lastige start van het 2023-seizoen. De renstal uit Woking neemt afscheid van de technisch directeur van het team James Key. Voormalig Ferrari-man David Sanchez zal vanaf 1 januari 2024 de nieuwe technisch directeur worden van McLaren.

Met het vertrek van Key is er weer een sleutelpersoon opgestapt bij McLaren. Het was eerder al Andreas Seidl die het team van McLaren verliet, voor een rol bij Sauber. Het team van CEO Zak Brown kan op het sportieve gebied nog niet genieten van goede resultaten en dus lijkt de bezem er in de toplaag van het team er doorheen te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Herstructurering

Het vertrek van Key is volgens McLaren onderdeel van de reorganisatie binnen het team. Op dit moment zal Peter Prodromou, die op dit moment de technisch directeur op het gebied van de aerodynamica is, de vacante functie van Key invullen. Dat zal zijn tot 1 januari 2024, want dan zal de van Ferrari overgekomen Sanchez de rol overnemen. "McLaren heeft altijd een extreem getalenteerde groep mensen gehad en naast de nieuwe upgrades in de infrastructuur die dit jaar komen, hebben we een opwindend vooruitzicht waar ik graag deel van uitmaak", zo vertelt Sanchez in het persbericht.

Solide basis bouwen

CEO Brown moest ingrijpen na de tegenvallende resultaten: "Het is me al een tijdje duidelijk dat onze technische ontwikkeling niet snel genoeg is gegaan om onze ambitie om weer vooraan op de grid te komen te evenaren. Ik ben blij dat we, na een volledige beoordeling met Andrea [Stella] te hebben afgerond, nu in staat zijn om de herstructurering door te voeren die nodig is om de wielen in gang te zetten om dit om te buigen." Daarnaast wil de Amerikaan bouwen aan de solide basis en daarvoor was het afscheid van Key noodzakelijk.