Donderdag 23 maart 2023 19:48

Mercedes zal naar verluidt geen nieuw chassis introduceren gedurende dit seizoen. Er zouden namelijk problemen zijn geweest in de windtunnel die effect hebben gehad op de ontwikkeling van de W14-bolide. Dat weet het Italiaanse platform Formul1a.uno te melden.

De Duitse renstal heeft niet de start van 2023 meegemaakt dat het had willen hebben. In Bahrein kwalificeerden George Russell en Lewis Hamilton zich als zesde en zevende, respectievelijk. Hamilton maakte een positie goed op zijn teamgenoot en op de uitgevallen Charles Leclerc om als vijfde te finishen voor Russell. De zevenvoudig wereldkampioen werd wederom vijfde in Saoedi-Arabië, terwijl Russell vierde werd. De Zilverpijlen liggen op dit moment derde in het constructeurskampioenschap.

Gevoel van Hamilton en Russell

Teambaas Toto Wolff maakte eerder duidelijk wat de W14 een lastige auto maakt voor Hamilton: "We hebben een fundamenteel probleem waar hij niet blij mee is, en dat heeft te maken met de manier waarop hij de achterkant van de auto voelt. Dat is niet iets wat we snel op kunnen lossen. De coureurs zijn de belangrijkste sensoren in de auto, en als dat is wat zij voelen, moeten we dat overwegen." Russell kon dit er nog aan toevoegen: "We zijn denk ik een beetje doorgeslagen naar hoe agressief we de W13 vorig jaar hebben ontwikkeld door het porpoising, en daardoor hebben we misschien de verkeerde afslag genomen met de W14. We hebben nu geen gestuiter, maar ook geen rondetijd."

Problemen in de windtunnel

Volgens Formu1a.uno zou Mercedes een compleet onderzoek in de fabriek hebben uitgevoerd door middel van scans van de schaalmodellen van de W14 die in de windtunnel zijn gebruikt, en scans van de echte Mercedes-bolide. Naar verluidt waren de in de windtunnel gebruikte onderdelen, in dit geval de schaalmodellen, onnauwkeurig en zijn er verkeerde berekeningen gemaakt. Dit zou een grote impact hebben gehad op de ontwikkeling van de W14. Naar verluidt zijn een aantal verantwoordelijke werknemers ontslagen. Het chassis is geoptimaliseerd voor het zero sidepod-concept en er zal volgens het Italiaanse platform geen nieuw chassis worden geïntroduceerd in 2023.