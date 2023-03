Vincent Bruins

Donderdag 23 maart 2023 18:52

De Verenigde Staten van Amerika is al gastheer van drie Grands Prix in de Formule 1. Daar zou misschien een vierde bij kunnen komen. Atlantic City heeft namelijk plannen onthult voor een gloednieuw circuit dat aan alle eisen van de koningsklasse zal voldoen.

Het is duidelijk dat de Formule 1 hard aan het groeien is in de VS. In 2012 maakte het wereldkampioenschap een terugkeer in Amerika met de Grand Prix in Austin, Texas. Vorig jaar kwam daar de race in Miami bij en aankomende november zal de Formule 1 voor het eerst in meer dan vier decennia weer door Las Vegas scheuren.

Vliegveld Bader Field

Atlantic City ligt aan de oostkust van Amerika in New Jersey en staat, net als Las Vegas, in de top tien van grootste goksteden ter wereld. De gemeenteraad van Atlantic City heeft Bader Field groen licht gegeven om het voormalige vliegveld om te bouwen tot een schitterend Formule 1-circuit. De baan zou vier kilometer lang moeten worden en zal naar verluidt aan alle eisen voldoen om een Grand Prix te kunnen organiseren. Het bouwproject dat zes tot negen jaar zal duren, zal waarschijnlijk 2,7 miljard dollar kosten.

Plek op de kalender?

De F1-kalender is de afgelopen jaren gegroeid en er zullen dit seizoen een recordaantal 23 Grands Prix verreden worden. Dit zou 24 zijn geweest, als de Grand Prix van China niet geannuleerd was. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft in het verleden aangegeven dat 24 het maximale aantal races is dat op de kalender past, maar wellicht zouden races elkaar elke paar jaar kunnen afwisselen om zo meer bestemmingen op de kalender te kunnen krijgen. Naast interesse vanuit Saoedi-Arabië voor een tweede race, vanuit China en Zuid-Afrika voor een terugkeer en zelfs vanuit Colombia voor een Grand Prix aan de Caribische kust, is het nog onduidelijk op er dus nog wel plek is voor Atlantic City.