Vandaag toonde Williams voor het eerst de auto voor het seizoen 2025, gaven Kelly Piquet en Max Verstappen elkaar aandacht tijdens Valentijnsdag, onthulde George Russell dat hij na zijn ruzie met Verstappen samen met Mercedes-personeel dreigende mailtjes ontving van Nederlandse fans en reageerde Christian Horner namens Red Bull duidelijk op de interesse vanuit andere teams. Dit is de GPFans Recap van 14 februari.

Horner maakt Aston Martin-gerucht met grond gelijk: "Dat gaat achter gesloten deuren"

Red Bull Racing zou volgens de winterse geruchten moeten vrezen voor een astronomisch bod van Aston Martin om Max Verstappen los te weken richting 2026. Christian Horner moet echter smakelijk lachen om wat er allemaal gezegd wordt er ontkent dat er wat speelt. Meer lezen over wat Horner namens Red Bull te zeggen heeft over de toekomst van Verstappen? Klik hier!

Dit is de FW47, de nieuwe wagen van Williams voor 2025

Het team van Williams heeft op vrijdag voor het eerst de wagen voor 2025 aan de buitenwereld getoond. Met de FW47, in handen van Carlos Sainz en Alex Albon, hoopt het team de weg naar voren verder door te zetten. Dit is hoe de nieuwe bolide van de Britse renstal eruit ziet. Zien hoe de auto van Williams voor het seizoen 2025 eruit zal zien? Klik hier!

Russell onthult mailtjes en bedreigingen van Nederlandse-fans na ruzie met Verstappen

Na de ruzie die George Russell rondom de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi had met Max Verstappen nadat de Nederlander stelde dat hij werd genaaid door de Mercedes-coureur bij de stewards, stelt de Brit dat hij en medewerkers van Mercedes bedreigingen en mailtjes hebben ontvangen. Meer lezen over wat Russell over de Nederlandse F1-fans te zeggen heeft na zijn ruzie met Verstappen? Klik hier!

Max Verstappen zet Kelly Piquet in het zonnetje tijdens Valentijnsdag

Vandaag, 14 februari, staat in het teken van Valentijnsdag. Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen in F1, zal dit voor de vijfde keer samen kunnen vieren met Kelly Piquet. Meer lezen over hoe Verstappen en Kelly Piquet hun Valentijnsdag doorbrengen? Klik hier!

Opluchting voor VeeKay: Nederlander ook in 2025 actief in IndyCar na veroveren stoeltje

Rinus VeeKay heeft op de valreep een stoeltje weten te veroveren voor het aanstaande IndyCar-seizoen 2025. De Nederlander gaat namens Dale Coyne Racing beginnen aan zijn zesde seizoen in de Amerikaanse raceklasse. Meer lezen over VeeKay en zijn toekomst in IndyCar richting het seizoen 2025? Klik hier!

