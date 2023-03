Remy Ramjiawan

Donderdag 23 maart 2023 13:01 - Laatste update: 13:48

De 67-jarige teambaas van AlphaTauri, Franz Tost, geeft bij Formule1.nl aan dat hij voor zijn zeventigste uit de Formule 1 zal stappen. Daarmee heeft de Oostenrijker zijn pensioen aangekondigd en zal het team dus op zoek moeten gaan naar een opvolger.

Tost zit al een hele lange tijd in de Formule 1. De Oostenrijker begon in 2000 bij Williams toen hij Ralf Schumacher volgde naar het team. Als Track Operations Manager ging Tost aan de slag bij de renstal tot 2005. In dat jaar kwam Red Bull om de hoek kijken. Voor zusterteam Toro Rosso (AlphaTauri red.) werd Tost aangewezen als nieuwe teambaas. In 2008, 2019 en 2021 kende de Oostenrijker de beste jaren bij het team, want AlphaTauri wist in die seizoenen als zesde in het eindklassement te eindigen.

Artikel gaat verder onder video

'Honderd procent zeker'

De Oostenrijker heeft diverse kampioenen en talenten in zijn renstal gehad. Namen als Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Pierre Gasly, maar ook Max Verstappen hebben hun eerste meters bij het team van Tost gemaakt. Nyck de Vries rijdt dit jaar zijn debuutseizoen in de koningsklasse bij het zusterteam van Red Bull Racing. Tost gaat inmiddels richting de zeventig en voor die tijd wil hij uit de sport zijn. "Wat wel honderd procent zeker is: op mijn zeventigste zit ik niet meer aan de pitmuur. Dat kan ik u nu al wel vertellen", zo legt hij uit.

OOK INTERESSANT: Waarom heeft Porsche de stekker uit het Formule 1-project getrokken?

Nyck de Vries

OOK INTERESSANT: Doornbos hoopt op stijgende lijn bij De Vries: "Ik vind het niet genoeg"

Pensioenplannen

Voor Tost ligt er een rustig leven in het verschiet. De Oostenrijker woont momenteel nog bij de fabriek van AlphaTauri om de hoek in Faenza, maar als zijn dienstverband erop zit keert hij terug naar Oostenrijk. "Voordat ik zeventig word, is het echt klaar. Dan ga ik terug naar Oostenrijk en eindelijk weer eens skiën. Ik heb nu al drie jaar niet mee geskied, omdat ik er geen tijd voor heb", aldus Tost die uitkijkt naar wat meer vrije tijd.