Jan Bolscher

Maandag 20 maart 2023 09:24

Robert Doornbos vindt de performance van Nyck de Vries in de Formule 1 tot op heden 'niet genoeg.' De Rotterdammer hoopt dat de 28-jarige coureur lange tijd van de partij is op het hoogste niveau, maar denkt dat de prestaties omhoog moeten.

De Vries maakte eerder deze maand tijdens de openingsrace in Bahrein zijn Formule 1-debuut als fulltime coureur, nadat hij in 2021 al de Grand Prix van Monza verreed als invaller voor Alexander Albon bij Williams. Op het Bahrain International Circuit kwam de AlphaTauri-coureur als veertiende over de streep, met teammaat Yuki Tsunoda net buiten de punten op P11. Afgelopen weekend werden in Saoedi-Arabië precies diezelfde resultaten geboekt, maar De Vries gaf wat meer prijs van wat hij in huif geeft door op knappe wijze aan Logan Sargeant voorbij te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Op meer gehoopt

Doornbos had echter op meer gehoopt: "Ik vind het niet genoeg, omdat ik met zijn ervaring wel had gedacht dat hij het team, en de engineers en die auto beter naar zijn eigen hand zou kunnen afstellen en het verschil zou kunnen maken ten opzichte van Tsunoda. Tsunoda weet ook dat hij het dit jaar moet doen", klinkt het in de nabeschouwing van Ziggo Sport. Met ervaring doelt Doornbos op de staat van dienst die De Vries heeft opgebouwd in andere raceklassen.

Meer tijd geven

Als aan tafel door Rob Kamphues en Olav Mol wordt geopperd dat Doornbos hem wat meer tijd moet geven, klinkt het: "Ik geef hem 23 Grands Prix, ik geef hem 60 Grands Prix. Ik hoop dat hij er een paar jaar rijdt. Natuurlijk moet je de tijd krijgen, maar ik weet dat hij zelf ook denkt: 'Dit is niet goed genoeg.'"