Max Verstappen zou volgens de geruchten in de nadrukkelijke belangstelling staan van Aston Marin, waar een bedrag van maar liefst één miljard euro klaar zou liggen. Peter Windsor hoopt dat Verstappen verstandig handelt en niet vanuit geld denkt maar vanuit de sportieve prestaties.

Mede door de serieuze zorgen rondom het Red Bull Powertrains-project, zien teams als Mercedes en Aston Martin de kansen schoon om op de handtekening van de Red Bull-coureur te jagen. In het kader daarvan kwam er vorige week een bijzonder gerucht de wereld in. De formatie uit Silverstone zou volgens namelijk al sponsoren hebben verteld dat de Nederlander zich bij het team voegt en zou naar verluidt maar liefst het duizelingwekkende bedrag één miljard pond overhebben om de viervoudig kampioen te verleiden. Het wilde gerucht deed een hoop stof opwaaien maar de claims 'werden stellig ontkend door het team van Aston Martin'.

Artikel gaat verder onder video

Geld genoeg

Even later hoorden we dan weer dat Adrian Newey op de achtergrond probeert te lobbyen om Verstappen bij zijn nieuwe team te krijgen en dus lijkt het ook weer niet helemaal ondenkbaar dat er wat speelt. Windsor behandelt de mogelijke transfer, waar een bedrag van maar liefst één miljard mee gemoeid zou zijn. Hij hoopt dat de Nederlander zich niet laat verblinden door dollartekens in zijn ogen: "Ik denk graag dat Max inmiddels volwassen genoeg is en genoeg geld heeft om te zeggen dat het niet om het geld gaat. Dat het gaat om genieten in het leven met racen, omdat hij dan op zijn best rijdt en het dus niet alleen voor het geld gedaan wordt", zo stelt Windsor in gesprek met Cameron CC op YouTube.

Veel winnen met Newey

De journalist hoopt dat de vork heel anders in de steel zit en het voornamelijk gaat over een nieuwe samenwerking met Newey: "Stel dat Newey zegt: 'Max, ik vind het hier geweldig, Ik ga hier nog tien jaar blijven. Ik kan je nu vertellen dat we hier een hoop races gaan winnen als jij bij ons komt. Een hoop kampioenschappen, let's go.' Als ik Max was, dan zou ik dat waarschijnlijk doen. De eerste vraag was echter of ik voor een miljard voor Lawrence Stroll zou gaan werken, dat zijn twee compleet andere dingen. Er is geen garantie dat Adrian er het komende decennium zit. Hij wordt er ook niet jonger op", besluit hij.

Gerelateerd