Verstappen showt nieuwe hond op beeld, Brundle: 'Hierom keert Cullen terug bij Hamilton' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De winterstop is nog altijd in volle gang, al komt het Formule 1-seizoen langzaam maar zeker toch een stukje dichterbij. Ondertussen hebben we op zondag voor het eerst beelden gezien van Max Verstappen zijn nieuwe viervoeter: Nino. Hij kwam even langs op beeld tijdens de livestream van de Nederlander. Ondertussen probeerde Martin Brundle uit te leggen waarom Angela Cullen teruggekeerd is bij Lewis Hamilton en vertelde Gianpiero Lambiase over de iconische race van Verstappen in São Paulo.

Artikel gaat verder onder video

Max Verstappen laat nieuwe hond voor het eerst op beeld zien

Max Verstappen heeft recent een nieuw gezinslid aan de familie toegevoegd. In januari hoorden we voor het eerst over teckel Nino en dit weekend hebben we de kleine rakker voor het eerst op beeld mogen zien. De hond, Nino genaamd, is een teckel en al een paar keer besproken tijdens de livestreams van Verstappen. Dit keer hebben we echter voor het eerst kortstondig beeld van Nino, die heel even langskomt tijdens de stream. De nieuwe hond van Max Verstappen zien? Klik hier!

Brundle heeft vertrouwen in Hamilton: 'Daarom heeft hij Angela Cullen teruggehaald'

Lewis Hamilton is eindelijk begonnen aan zijn grote avontuur bij het team van Ferrari en over enkele weken staat zijn eerste race in Australië voor de Italianen op het programma. Martin Brundle denkt dat de Brit snel op snelheid moet komen, maar dat hij vertrouwen heeft in de kunsten van Hamilton. "Hij heeft Bono achtergelaten, zijn beroemde engineer, en de comfort van Mercedes. Het gaat dus niet gemakkelijk worden. Dat is volgens mij de reden waarom hij teruggevallen is op Angela [Cullen] en zijn manager, Marc Hynes." Meer lezen over de uitspraken van Martin Brundle? Klik hier!

Verstappen lijkt lang ingespeeld te raken op nieuwe FIA-regels: "Bitch!"

De nieuwe FIA-reglementen hebben natuurlijk een hoop stof doen opwaaien en vooral Max Verstappen lijkt in het nieuwe Formule 1-seizoen op zijn tellen te moeten gaan passen. De Nederlander lijkt in ieder geval voorbereid om zich wat meer in te houden, afgaande op beelden van zijn meest recente livestream. Meer zien van het grappige moment van Max Verstappen? Klik hier!

Lambiase blikt terug op iconische Verstappen-race: "Kwestie van schadebeperking"

Max Verstappen reed tijdens de Grand Prix van São Paulo van afgelopen seizoen misschien wel de beste race uit zijn loopbaan en deze prestatie werd verdiend beloond met de bekroning van 'Moment van het Jaar' bij de Autosport Awards. Gianpiero Lambiase blikt terug op de ongekend rit in Brazilië. Meer lezen over de uitspraken van Gianpiero Lambiase? Klik hier!

Wolff heeft geen trek in naaktkalender Bottas: 'Die lelijke mat mag blijven'

Dit seizoen keert Valtteri Bottas terug bij het oude nest van Mercedes en de Finse rijder gaat daar de rol van reservecoureur vervullen. In zijn vorige stint ging hij toch wat anders door het leven dan nu. Toto Wolff vertelt dat er wel een paar beperkingen komen in de bijzondere levensstijl van de Fin. Meer lezen over de uitspraken van Gianpiero Lambiase? Klik hier!

Gerelateerd