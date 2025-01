‘FIA steekt tóch een stokje voor foefje van McLaren’, 'RB21 debuteert op deze datum' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De winterstop begint langzaam maar zeker richting zijn eind te lopen en dus beginnen er ook steeds interessantere nieuwtjes de kop op te drukken. Zo zou de FIA aan het werk zijn om de technische reglementen rondom de zeer omstreden flexibele voorvleugel aan te scherpen. Ook was er nieuws rondom Red Bull Racing: er is namelijk een datum bekend waarop de RB21 zijn eerste kilometers gaat maken op het circuit.

Horner op Ford-evenement: "Nog 48 weken om deze motor krachtig en betrouwbaar te maken"

Hoewel Red Bull Racing zich aan het voorbereiden is op het nieuwe Formule 1-seizoen, wordt er achter de schermen ook flink gewerkt aan de nieuwe power unit die vanaf 2026 in de wagen van het Oostenrijkse team moet liggen. Het Amerikaanse automerk had donderdag een launch-evenement en daar was de teambaas van Red Bull Racing ook aanwezig. De volledige reactie van Christian Horner lezen? Klik hier.

'FIA werkt tóch aan maatregelen voor flexibele voorvleugel'

De flexibele voorvleugel die McLaren in 2024 introduceerde en waar de FIA op dat moment niet zoveel aan deed, krijgt toch mogelijk een einddatum. Het Italiaanse Autoracer meldt dat het autosportorgaan bezig is met een nieuwe technische richtlijn, die binnen drie tot zes maanden moet worden ingevoerd. Het hele verhaal over de acties van de FIA lezen? Klik hier.

Verstappen valt in de prijzen, Lambiase haalt ze namens Nederlander op

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is door de lezers van Autosport uitgeroepen tot de 'International Racing Driver of the Year' van 2024, ook was de inhaalrace van de Nederlander in Brazilië het moment van het jaar volgens diezelfde lezers. Verstappen heeft twee awards gewonnen, al was hij niet aanwezig om de bokalen in ontvangst te nemen. Wel had hij een videoboodschap voor de genodigde: "Ik wilde alleen maar heel erg bedanken aan alle lezers van Autosport voor het stemmen van me International Driver of the Year." Verder lezen over de door Max Verstappen gewonnen prijs? Klik hier.

Hamilton kan niet meer wachten: "De eerste race kan niet snel genoeg komen"

Lewis Hamilton is begonnen aan zijn volgende Formule 1-seizoen en de zevenvoudig wereldkampioen heeft dat gedaan bij het team van Ferrari. Ondanks zijn leeftijd van veertig is het duidelijk dat de Britse rijder op springen staat om te starten met de eerste race in Melbourne, zo zien we ook in zijn laatste Instagram-post. Meer lezen over de Instagram-post van Lewis Hamilton? Klik hier.

'Red Bull Racing plant dag voor Bahrein-tests eigen test in met RB21'

In navolging van andere teams heeft ook de formatie van Red Bull Racing een eigen besloten filmdag georganiseerd. Een moment waarop Max Verstappen en Liam Lawson voor het eerst de RB21 aan de tand gaan voelen. Het moment vindt nog plaats vóór de officiële testdagen in Bahrein. Het team van Christian Horner heeft namelijk besloten om die dag een filmtest achter gesloten deuren af te werken. Op die dag mag er maximaal 200 kilometer gereden worden met de nieuwe wagen. Meer lezen over de eerste rit van de RB21? Klik hier.

