In navolging van andere teams heeft ook de formatie van Red Bull Racing een eigen besloten filmdag georganiseerd. Een moment waarop Max Verstappen en Liam Lawson voor het eerst de RB21 aan de tand gaan voelen. Het moment vindt nog plaats vóór de officiële testdagen in Bahrein.

Verstappen hoopt het aankomende seizoen met Red Bull Racing opnieuw mee te strijden voor de wereldtitel en zo dus een gooi te doen naar nummer vijf op een rij. Om dat te bewerkstelligen, lijkt hij wel af te moeten gaan rekenen met een hoop geduchte concurrentie. In 2024 wisten teams als McLaren en Ferrari het gat tot het daarvoor zo ongenaakbare Red Bull te dichten en er zelfs voorbij te gaan. Aan het einde van het vorige seizoen leek McLaren zelfs de snelste wagen te beschikken, waardoor zij aan het einde van de rit met de constructeurstitel in de handen stonden.

Eén dag eerder

Er was genoeg werk aan de winkel dus voor Red Bull en alle ontwerpers van de wagen. De RB21 moet Verstappen opnieuw een pakket presenteren waarmee hij kan strijden om het behalen van de wereldtitel. In principe zou Verstappen samen met Lawson die wagen voor het eerst van 26 tot en met 28 februari gaan testen op het Bahrain International Circuit, maar de Oostenrijkse formatie heeft ervoor gekozen om het debuut van de nieuwe bolide met één dag te vervroegen. Op 25 februari stapt de wereldkampioen namelijk voor het eerst in zijn nieuwe wapenfeit.

Niet het enige team

Dit weet De Telegraaf te melden. Het team van Christian Horner heeft namelijk besloten om die dag een filmtest achter gesloten deuren af te werken. Op die dag mag er maximaal 200 kilometer gereden worden met de nieuwe wagen, maar kan de motor dus wel vast even ontbranden. Red Bull is overigens niet het enige team dat deze manier gekozen heeft: ook Mercedes, Williams en Aston Martin doen op 25 februari een shakedown met de nieuwe wagen.

