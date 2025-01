Lewis Hamilton is begonnen aan zijn volgende Formule 1-seizoen en de zevenvoudig wereldkampioen heeft dat gedaan bij het team van Ferrari. Ondanks zijn leeftijd van veertig is het duidelijk dat de Britse rijder op springen staat om te starten met de eerste race in Melbourne, zo zien we ook in zijn laatste Instagram-post.

Na lang wachten is het eindelijk zover: Hamilton is officieel coureur bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen zag in januari een langgekoesterde jongensdroom eindelijk in vervulling gaan: het dragen van het legendarische Ferrari-rood. Begin 2024 deed hij de Formule 1-wereld trillen op zijn grondvesten toen hij plotseling liet weten na dat seizoen het team van Mercedes, zijn racefamilie, in te ruilen voor een avontuur in Maranello. Daar is hij nu herenigd met Fred Vasseur en hoopt hij zijn felbegeerde achtste wereldtitel te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton kan niet wachten

De afgelopen weken ondernam Hamilton al de nodige activiteiten in dienst van zijn nieuwe werkgever. Zo kwam hij in actie op het circuit van Fiorano voor het oog van hordes enthousiaste Ferrari-fans, terwijl hij één week later ook testte in Barcelona. Dat verliep iets minder succesvol, want Hamilton crashte daar zijn bolide, waardoor hij testsessie vroeg ten einde kwam. Ondanks die zure nasmaak, smaakt het allemaal naar meer. In een Instagram-post laat hij weten niet te kunnen wachten tot de eerste race gaat beginnen.

Gerelateerd