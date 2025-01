Regerend wereldkampioen Max Verstappen is door de lezers van Autosport uitgeroepen tot de 'International Racing Driver of the Year' van 2024, ook was de inhaalrace van de Nederlander in Brazilië het moment van het jaar volgens diezelfde lezers.

Woensdagavond was de top van de Formule 1 aanwezig in Qiddiya voor de awards van het Britse medium. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone werd daar tot eregast benoemd bij het 75-jarige jubileum. McLaren viel daarnaast ook flink in de prijzen. Zo ontving Lando Norris de award voor de Britse competitiecoureur van het jaar, teambaas Andrea Stella werd verkozen tot persoon van het jaar en de MCL38 was de internationale competitieauto van het jaar.

Verstappen: 'Uitdagend jaar met leuke overwinningen, maar ook zware momenten'

Ook Verstappen heeft twee awards gewonnen, al was hij niet aanwezig om de bokalen in ontvangst te nemen. Wel had hij een videoboodschap voor de genodigde: "Ik wilde alleen maar heel erg bedanken aan alle lezers van Autosport voor het stemmen van me International Driver of the Year. Het is mijn vierde keer dat ik het wint. Dus dat is natuurlijk een heel leuk moment. Het was een zeer uitdagend jaar met veel leuke overwinningen, ook zware momenten. Maar het belangrijkste was natuurlijk om bovenaan te komen, en dat is wat we als team deden. Dus ja, daar ben ik erg trots op en nogmaals, heel erg bedankt voor de prijs", zo vertelde de viervoudig kampioen.

'GP': Verstappen was lichtelijk gekrenkt'

Race-engineer Gianpiero Lambiase nam namens Verstappen de awards in ontvangst en vertelde. "Deze race [Brazilië] kwam in een periode van het jaar waarin we extreem hard moesten werken voor alles wat we konden krijgen. Max had niet meer gewonnen sinds de GP van Spanje eerder die zomer", zo opent 'GP'. Zondagochtend werd de kwalificatie gereden en door een ongelukkige timing van de rode vlaggen, zat er niet meer in dan een P17, op een cruciaal moment in het kampioenschap. "Om te zeggen dat Max lichtelijk gekrenkt was met de uitkomst van de kwalificatie op zondagochtend is een understatement. Er is online genoeg bewijs te vinden als je me niet gelooft, maar dat is niet geschikt voor vanavond! Dat hij dan zo'n prestatie neerzet, onder zo'n kritisch oog, onder de druk van het kampioenschap dat op het spel staat. Dat was echt buitengewoon", aldus 'GP'.

