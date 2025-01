Viaplay verhoogt prijzen en komt met reclames tijdens F1, Kelly Piquet toont groeiende buik | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De winterstop is nog altijd in volle gang, al begint het langzaam maar zeker tijd de worden voor de hervatting van het Formule 1-seizoen. Max Verstappen en Kelly Piquet genieten echter nog van de laatste momenten vakantie met elkaar, zo deelde de Braziliaanse via Instagram. Ondertussen had men bij Viaplay wat minder leuk nieuws voor de klanten van het medium: het maandelijkse abonnement wordt namelijk met maar liefst vier euro per maand opgehoogd. Bovendien komen ze met een speciaal abonnement met reclames.

Newey eerlijk over vertrek bij Red Bull: ‘Dan was ik niet trouw gebleven aan mezelf’

Adrian Newey legt in gesprek met Auto Motor und Sport uit dat hij geen andere optie zag dan te vertrekken bij Red Bull Racing. De ontwerper wist zo'n twaalf maanden geleden niet waar hij nu precies goed aan zou doen, maar door te blijven bij Red Bull, zou hij niet trouw aan zichzelf zijn gebleven. “Dit gaat al wel een tijdje terug. Ik denk dat als je me twaalf maanden geleden had gevraagd of ik Red Bull zou verlaten, om vervolgens helemaal opnieuw te beginnen, dan had ik je voor gek verklaard", begint de ontwerper. Meer lezen over de uitspraken van Adrian Newey? Klik hier!

Verstappen en Piquet in ontspanningsmodus voordat F1-spektakel losbarst

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt steeds dichterbij en voor Max Verstappen staan de laatste paar weken ontspanning op het programma, voordat de testdagen eind februari van start gaan. Voordat het Formule 1-spektakel van start gaat, staat er voor Verstappen nog wat ontspanning op het programma. Samen met vriendin Kelly Piquet wordt er nog flink getafeld en deelt de Braziliaanse nog even een update van haar buik. Meer zien van de kiekjes van Max Verstappen en Kelly Piquet? Klik hier!

Viaplay verhoogt prijzen fors en komt met speciaal goedkoper reclame-abonnement

Viaplay heeft nog altijd de rechten voor de Formule 1 in Nederland in handen en ook volgend seizoen zal de koningsklasse weer te bewonderen zijn op de streamingdienst. Fans moeten daar vanaf 2 februari echter wél weer een aanzienlijk stuk meer voor gaan betalen. Fans die ook dit seizoen weer van de Formule 1 willen genieten, kunnen dus een abonnement bij Viaplay nemen. Tot aan dit moment betaalde men maandelijks 17,99 euro per maand, maar het Scandinavische bedrijf heeft besloten om per 2 februari een forse verhoging in het leven te roepen. Meer zien van over de verhogingen bij Viaplay? Klik hier!

Schumacher: 'Er waren getrouwde mensen die vroeger in elk land een ander meisje hadden'

Ralf Schumacher wekte vorig jaar enige verbazing door openlijk uit de kast te komen, iets dat je toch zelden ziet in de motorsport. Vervolgens kreeg hij openlijk in de media ruzie met zijn ex-vrouw, die stelde dat de geruchten er altijd al waren. Daar heeft Schumacher nu zelf zijn redenen voor. "Weet je, in de Formule 1 waren er veel mensen waarvan bekend was dat ze meiden hadden in alle landen waar ze kwamen, zelfs als ze thuis al getrouwd waren." Meer lezen over de uitspraken van Ralf Schumacher? Klik hier!

Newey wijst naar 2026-reglement: "Dat maakt het extra ingewikkeld"

Adrian Newey is toch wel bang dat het huidige competitieve veld verdwijnt met de introductie van het nieuwe reglement in 2026. De ontwerper sluit in maart aan bij Aston Martin en hoewel hij in eerste instantie zich zal focussen op het nieuwe tijdperk Formule 1, sluit hij niet uit dat eigenaar Lawrence Stroll een beroep op hem doet voor de 2025-wagen. Meer lezen over de uitspraken van Adrian Newey? Klik hier!

