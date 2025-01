Viaplay heeft nog altijd de rechten voor de Formule 1 in Nederland in handen en ook volgend seizoen zal de koningsklasse weer te bewonderen zijn op de streamingdienst. Fans moeten daar vanaf 2 februari echter wél weer een aanzienlijk stuk meer voor gaan betalen.

Het Scandinavische Viaplay heeft de rechten sinds 2021 in handen op Nederlandse bodem en de driejarige deal liep na afgelopen seizoen op zijn einde. De rechten kwamen voor 2025 opnieuw op de markt en verschillende partijen leken in de race voor de deal. Zo wilde met name het geliefde Ziggo Sport graag de rechten weer binnenhalen na dat seizoen. De Formule 1 en Viaplay maakten vervolgens bekend dat de deal rond was en de koningsklasse in Nederland de komende vijf jaar uitgezonden gaat worden door de streamingdienst.

Hogere prijzen

Fans die ook dit seizoen weer van de Formule 1 willen genieten, kunnen dus een abonnement bij Viaplay nemen. Tot aan dit moment betaalde men maandelijks 17,99 euro per maand, maar het Scandinavische bedrijf heeft besloten om per 2 februari een forse verhoging in het leven te roepen. Vanaf dan gaat men maandelijks 21,99 euro per maand betalen, wat dus neerkomt op een verhoging van vier euro per maand. Ook het jaarabonnement keert terug: fans kunnen daarmee voor 19,99 euro per maand Viaplay kijken, maar zitten er dus dan wel een jaar aan vast en kunnen dan niet maandelijks opzeggen.

Reclames tijdens Formule 1

Naast de prijswijziging en de terugkeer van het jaarabonnement, komt men ook met het langverwachte basis-abonnement mét reclame. Via dit abonnement kunnen kijkers voor een wat lagere prijs genieten van een Viaplay-abonnement, al komen er dan wel reclames bij kijken. Bij Formule 1-races gaan deze reclames getoond worden op de meest geschikte momenten, zoals bij een safety car-situatie. Deze advertenties worden dan op een split screen getoond, waardoor je deels de race nog ziet en deels de advertentie. Kijkers gaan hiervoor een maandelijks bedrag van 19,99 euro of een jaarlijks bedrag van 16,99 euro betalen.

