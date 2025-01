Ralf Schumacher wekte vorig jaar enige verbazing door openlijk uit de kast te komen, iets dat je toch zelden ziet in de motorsport. Vervolgens kreeg hij openlijk in de media ruzie met zijn ex-vrouw, die stelde dat de geruchten er altijd al waren. Daar heeft Schumacher nu zelf zijn redenen voor.

Schumacher plaatste in juni van het vorige jaar plotseling een post op Instagram. "Het mooiste in het leven is wanneer je de juiste partner aan je zijde hebt met wie je alles kan delen," schreef hij. Hoewel Schumacher op vele platformen kon rekenen op positieve reacties, bleek niet iedereen blij met de actie van de voormalig Formule 1-coureur. Ex-vrouw Cora Schumacher, die voor veertien jaar samen met hem was en ook een zoon heeft met Ralf, zocht de media op om haar ongenoegen te laten blijken: Wat volgde was een ongegeneerd potje moddergooien tussen de vrouw van Schumacher en de Duitser zelf.

Harde opmerkingen

Ze baalde onder meer van de verloren tijd: "Toen hij het bekendmaakte, was dat een messteek in mijn hart. Uit de kast komen heeft altijd invloed op de mensen om je heen, ook je ex-vrouw waar je een kind mee hebt. Nu voel ik mij gebruikt door ons huwelijk. Ik heb het gevoel dat ik mijn beste jaren verspild heb. Ik stel mezelf heel veel vragen. Was hij wel eerlijk tegenover mij? Er is nog iets veel belangrijkers: hield hij wel van mij? Ik vertrouwde hem blindelings en daarom was zijn woord wet voor mij." Bovendien liet ze weten dat men vroeger al langer een vermoeden had: "Tijdens zijn Formule 1-loopbaan waren er vele geruchten in de paddock. Ik vroeg hem om dingen op te klaren en of dat de waarheid is. Hij ontkende altijd en vertelde mij dan dat ik dingen verbeelde en dat ik wellicht psychologische hulp nodig had."

Vreemdgaande coureurs

Op die laatste opmerking en de geruchten die destijds al in de paddock gingen, gaat Schumacher nu in. Hij stelt dat het simpelweg kwam omdat hij als één van de enige coureurs niet in elk deel van de wereld vreemdging: "De geruchten waren er altijd, maar daar waren vele redenen voor", begint hij bij The Times: "Weet je, in de Formule 1 waren er veel mensen waarvan bekend was dat ze meiden hadden in alle landen waar ze kwamen, zelfs als ze thuis al getrouwd waren. Ik wou dat zelf gewoon niet doen, misschien komt het daardoor. Omdat ik getrouwd was en het daarbij liet." Ten slotte krijgt hij nog de vraag of hij al homoseksuele relaties onderhield in zijn huwelijk: "Natuurlijk niet", zo klinkt het duidelijk.

