Adrian Newey legt in gesprek met Auto Motor und Sport uit dat hij geen andere optie zag dan te vertrekken bij Red Bull Racing. De ontwerper wist zo'n twaalf maanden geleden niet waar hij nu precies goed aan zou doen, maar door te blijven bij Red Bull, zou hij niet trouw aan zichzelf zijn gebleven.

Newey zal in maart van dit jaar beginnen bij Aston Martin en het aangekondigde vertrek bij Red Bull Racing, vorig jaar, was toch redelijk verrassend. De topontwerper was namelijk al sinds 2005 werkzaam bij het team uit Milton Keynes en onthult dat hij twijfelde over een permanent pensioen of een nieuwe uitdaging. Het is uiteindelijk dat laatste geworden, want Newey zal zich vooral op de ontwikkeling van de 2026-wagen focussen, maar dan bij Aston Martin.

Bij Red Bull blijven of niet?

In gesprek met het Duitse medium verklaart Newey dat hij lange tijd niet helemaal wist hoe zijn toekomst eruit zou zien. “Dit gaat al wel een tijdje terug. Ik denk dat als je me twaalf maanden geleden had gevraagd of ik Red Bull zou verlaten, om vervolgens helemaal opnieuw te beginnen, dan had ik je voor gek verklaard. Maar om verschillende redenen had ik het gevoel dat ik niet eerlijk tegen mezelf zou zijn, als ik bij Red Bull was gebleven. De eerste lastige beslissing was dan ook of ik bij Red Bull zou blijven of niet. Ik kwam uiteindelijk tot de conclusie dat als ik trouw zou blijven aan mezelf, dan kon dat niet. Toen ik eenmaal die beslissing had genomen, kwam de volgende vraag; wat nu?”

Niets doen zorgt voor verveling bij Newey

Newey overwoog om zich te focussen op zeilboten, een andere hobby van hem, maar na een gesprek met zijn vrouw heeft hij uiteindelijk voor Aston Martin gekozen. “Samen met mijn vrouw Mandy heb ik alle opties besproken en ik zit natuurlijk in de gelukkige positie dat ik niet hoef te werken om financiële redenen, dus ik had gewoon met pensioen kunnen gaan en op het strand kunnen zitten.” Toch bleef de Formule 1 door zijn hoofd spoken. “Ik kwam erachter dat ik eigenlijk gewoon door wilde werken en ik zou me echt gaan vervelen als ik niets zou doen. Als ik dan toch door zou gaan, waarom dan niet iets doen, wat ik altijd al wilde en waar ik nog altijd plezier uithaal?”

