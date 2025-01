Adrian Newey is toch wel bang dat het huidige competitieve veld verdwijnt met de introductie van het nieuwe reglement in 2026. De ontwerper sluit in maart aan bij Aston Martin en hoewel hij in eerste instantie zich zal focussen op het nieuwe tijdperk Formule 1, sluit hij niet uit dat eigenaar Lawrence Stroll een beroep op hem doet voor de 2025-wagen.

Afgelopen jaar maakt Newey zijn afscheid bekend bij Red Bull Racing. Het was nog eventjes de vraag waar de meest succesvolle ontwerper uit de geschiedenis van de sport zou aansluiten. Velen dachten dat Newey Lewis Hamilton zou volgen naar Ferrari en ook Williams kwam even in het spel, maar het is uiteindelijk Aston Martin geworden. Met Honda aan boord in 2026 wordt de renstal een echt fabrieksteam en Newey zal zich focussen op de aerodynamische kant van het verhaal.

Newey kan pas vanaf maart in de nieuwe regels duiken

Wat betreft dat nieuwe reglement, moet Newey zich nog inlezen, zo onthult hij bij Auto Motor und Sport. "Aangezien ik vanaf april al niet meer aan de Formule 1-auto's werk, heb ik weinig kennis, weinig gedetailleerde kennis over de nieuwe reglementen. Ik denk dat er een grote kans is dat het aan het begin vooral om de motoren gaat. Ik kan me niet herinneren dat er ooit in de Formule 1 een moment was waarop zowel de regels voor de auto's als voor de motoren tegelijk veranderden. Dit keer lijken de regels voor de auto's zo te zijn opgesteld dat ze proberen rekening te houden met de nieuwe motorregels. Dat maakt het extra ingewikkeld", legt Newey uit.

Dat één team domineert vanaf 2026 wordt niet uitgesloten door Newey

In 2014 introduceerde de sport de V6-hybridemotoren en Mercedes wist dat tijdperk te domineren tot en met 2021. Newey ziet dat het nieuwe reglement een dominantie van één team in de hand werkt. "Ik denk dat de motorfabrikanten wel iets hebben geleerd van het gebrek aan druk van de concurrenten op Mercedes vóór de laatste regelwijziging. Maar het is goed mogelijk dat één fabrikant een voorsprong krijgt, en dat het, zoals je zegt, aan het begin een tijdperk wordt waarin motoren de doorslag geven. Er is zelfs een risico dat iemand een heel sterke verbrandingsmotor ontwikkelt die de rest van de periode dominant blijft, omdat de manier waarop de regels zijn opgesteld het moeilijk maakt om een achterstand in te halen." Wel ziet hij kansen in de elektrische kant van de aandrijving.

Focus op 2026, maar helpen bij 2025-wagen

De ontwerper is voornamelijk gehaald om het nieuwe reglement te tackelen, maar sluit niet uit dat eigenaar Stroll ook wil dat hij naar de 2025-wagen kijkt. "Het [mijn werk red.] is duidelijk gericht op 2026. Ik zal, en ongetwijfeld wil Lawrence [Stroll] dat ook, me een beetje bezighouden met de auto van 2025. Of ik echt iets kan bijdragen, weet ik pas als ik ermee begin", aldus Newey.

