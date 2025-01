In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag vond de 24 uur van Daytona plaats in de Verenigde Staten, liet Max Verstappen weten dat hij op de achtergrond met iets groots bezig is dat volgend jaar echt op gang gaat komen, kwamen er geruchten naar buiten over de rechtszaak tussen McLaren en Alex Palou en ging de Mexicaanse media in de aanval tegen Red Bull, Liam Lawson en Jacques Villeneuve. Dit is de GPFans Recap van 26 januari.

Porsche wint weer 24 uur Daytona, Nederlands succes in LMP2-klasse dankzij Van Uitert

De 24 uur van Daytona, de eerste grote endurancerace van het seizoen 2025 en tevens de start van het seizoen in IMSA, zit erop. Na 24 uur was het duidelijk wie het algemeen klassement en wie in de vier klassen had gewonnen. Daarbij was er in de LMP2-klasse Nederlands succes. Meer lezen over de uitslag van de 24 uur van Daytona en waar de Nederlanders zijn geëindigd? Klik hier!

Stevige crash in het donker tijdens 24 uur Daytona, problemen Van der Zande

De 24 uur van Daytona, de eerste grote endurancerace van het seizoen 2025 en tevens de start van het IMSA-seizoen, is inmiddels over de helft en aangekomen in de laatste paar uur. De race, die vanavond ten einde komt, werd echter ontsierd door een flinke crash in de donkere fase van de race. Meer lezen over de crash tijdens de 24 uur van Daytona? Klik hier!

'Palou om tafel met McLaren om eis van 30 miljoen dollar naar beneden te krijgen'

Inmiddels is het geschil tussen Alex Palou, vooral succesvol in IndyCar, en McLaren wel een bekend verhaal dat al meer dan een jaar aan de gang is zonder dat er een uitkomst is. Hier komt volgende week wellicht verandering in. Meer lezen over de rechtszaak, waarom McLaren zoveel geld wil hebben en wat de volgende stappen zijn? Klik hier!

Verstappen: 'Volgend jaar eerste simcoureur door laten stromen naar echte raceklasse'

Max Verstappen heeft onthuld hoe het ervoor staat met zijn plannen om simcoureurs naar echte raceklassen door te laten stromen via de simrace-wereld. De Nederlander, die zelf ook veel aan simracen doet, stelt dat het er goed voor lijkt te staan met zijn plannen. Meer lezen over wat voor plannen Verstappen volgend jaar en de jaren daarna heeft buiten F1? Klik hier!

Mexicaanse media halen uit naar Lawson, Red Bull en Villeneuve, verdedigen Pérez

De Mexicaanse media heeft zich buiten Mexico niet al te populair gemaakt in de F1-wereld met een - nog partijdig - artikel over Liam Lawson, de opvolger van Mexicaan Sergio Pérez en vanaf 2025 nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Meer lezen over waarom de Mexicaanse media de aanval inzetten op Red Bull, Lawson en ook Jacques Villeneuve? Klik hier!

