De Mexicaanse media heeft zich buiten Mexico niet al te populair gemaakt in de F1-wereld met een massale aanval op Red Bull, Liam Lawson, de opvolger van Mexicaan Sergio Pérez en vanaf 2025 nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, en zelfs Jacques Villeneuve.

De Mexicaanse site El Universal besloot maar eens flink uit te halen naar Lawson, in 2025 de opvolger van Pérez bij Red Bull als teamgenoot van Verstappen, nadat de Formule 1 een post op social media had gezet waarin het vroeg hoeveel trofeeën Lawson hoogstpersoonlijk toe gaat voegen aan de prijzenkast van Red Bull. Dit was voor El Universal genoeg reden om eens flink uit te pakken en de Nieuw-Zeelander bewust slecht neer te zetten. De site ziet, ondanks dat er onder de post genoeg positieve reacties van fans staan, 'alleen maar' negatieve reacties. "De Nieuw-Zeelandse coureur, met slechts elf races ervaring in de Formule 1, heeft kritiek uitgelokt als de nieuwe teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen. Veel mensen twijfelen eraan of hij de juiste keuze is voor deze positie. Naast de teleurstelling van de fans van Checo Pérez, die het nieuws van zijn vervanging niet goed hebben ontvangen, kwam er ook kritiek uit Japan. De fans daar hoopten dat het tweede stoeltje naar Yuki Tsunoda zou gaan. Het account van de Formule 1 vroeg de fans hoeveel bokalen Lawson aan zijn collectie toe zou voegen onder leiding van teambaas Horner. De fans reageerden massaal en stellig: nul."

Mexicaanse media vallen over uitspraken Villeneuve

Jacques Villeneuve, die de laatste tijd veel in het nieuws te vinden was via interviews, heeft zichzelf ook niet populair gemaakt in Mexico. De Canadees stelde dat Pérez waarschijnlijk niet meer terug gaat keren in F1 en Mexico daar überhaupt voorlopig niet op hoeft te rekenen. Voor POSTA Deportes was dit voldoende om met als kop 'Villeneuve valt Checo Pérez aan' Villeneuve op zijn beurt aan te vallen. "De voormalig F1-kampioen spaarde geen kritiek op Pérez en suggereerde dat zijn toekomst in de Formule 1 al bezegeld is. Hij was duidelijk en resoluut in zijn uitspraken. Deze opmerkingen vielen op door hun harde toon en de manier waarop Villeneuve de deur naar de F1 voor Pérez dichtdeed. Met deze woorden maakte hij duidelijk dat er geen plek meer is voor Pérez in de toekomst van de F1."

Estadio Deportes gaat nog wat verder. "Villeneuve heeft controversiële uitspraken gedaan over de toekomst van Pérez in de F1. Hij suggereerde dat Pérez' carrière effectief al ten einde was, voordat het jaar 2024 begon."

