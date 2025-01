Inmiddels is het geschil tussen Alex Palou, vooral succesvol in IndyCar, en McLaren wel een bekend verhaal dat al meer dan een jaar aan de gang is zonder dat er een uitkomst is. Hier komt volgende week wellicht verandering in.

Dit weet AP News te melden. Het geschil ontstond in 2022, toen Palou - toen actief in IndyCar namens Chip Ganassi Racing - een contract tekende bij McLaren om vanaf 2023 namens het IndyCar-team van McLaren uit te gaan komen. Chip Ganassi Racing besloot na dit nieuws echter een optie in het contract te lichten, waardoor hij in 2023 voor dat team uit moest komen en het contract met McLaren dus niet geldig was. McLaren besloot vervolgens de overgang met een jaar uit te stellen naar 2024. Tevens mocht Palou van Chip Ganassi Racing wel als reservecoureur van McLaren in F1 uitkomen mocht dit nodig zijn. Zo deed hij uiteindelijk ook mee aan een vrije training namens McLaren.

Palou wilde niet naar McLaren

Daardoor leek het verhaal tussen de twee teams opgelost. Toen kwam het kamp van Palou echter met de beslissing om de overstap naar het IndyCar-team van McLaren in 2024, daar waar dit dus eerst 2023 was, niet te maken. McLaren stond dit niet toe zonder geld te zien en besloot in oktober 2023 al een rechtszaak aan te stappen tegen de coureur. Het doel hiervan was vrij eenvoudig: alle inkomsten die het getekende contract met zich mee zou hebben gebracht voor McLaren verhalen bij Palou en verder ook de terugbetaling van een voorschot van het salaris dat Palou al van McLaren had ontvangen.

McLaren wil 30 miljoen dollar

Al met al wil McLaren dertig miljoen euro zien van Palou, en als de Spanjaard daar zelf niet aan mee wil werken moet het via de rechtbank. Palou, die momenteel meedoet aan de 24 uur van Daytona in IMSA en daarnaast in 2025 namens Chip Ganassi Racing (en dus niet McLaren) uit gaat komen, zou volgens AP News dinsdag in het vliegtuig naar Londen stappen om daar te praten over de geëiste 30 miljoen dollar. Het doel van de Spanjaard zou zijn om die dertig miljoen dollar naar beneden te halen.

