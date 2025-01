Max Verstappen heeft onthuld hoe het ervoor staat met zijn plannen om simcoureurs naar echte raceklassen door te laten stromen via de simrace-wereld. De Nederlander, die zelf ook veel aan simracen doet, stelt dat het er goed voor lijkt te staan met zijn plannen.

Verstappen is inmiddels viervoudig wereldkampioen in F1, maar buiten de koningsklasse is hij ook erg actief in de wereld van het simracen. Zo doet hij zelf vaak mee aan enduranceraces zoals de 24 uur van Daytona (vorig weekend) en 24 uur van Le Mans en is hij het gezicht van Team Redline. De Nederlander maakt zo van dichtbij mee hoe goed sommige simcoureurs daadwerkelijk zijn en hoe dicht ze in de buurt zitten van de simcoureurs van F1-teams of coureurs die in echte raceklassen rijden.

Verstappen over simcoureurs

In de podcast Track Limits was Verstappen te gast om over veel verschillende dingen te praten. Zo ook over simracen. De Nederlander doet een poging om simcoureurs via het simracen in echte raceklassen te krijgen. Volgens de Nederlander gaat dit volgens plan en zal het niet lang meer duren voordat de eerste simracer door zal stromen naar een echte raceklasse. Het zou hierbij gaan om Team Redline-teamgenoot Chris Lulham. "Dit gaat volgend jaar al gebeuren, dat we een simracer naar de echte wereld brengen. We zijn nu bezig met de voorbereidingen en het is heel spannend. Voor mij is het heel leuk om te zien hoe jong talent snel is op de sim en om ze voor het eerst in een echte auto te zien racen. Dat is iets waar ik veel plezier aan beleef. Ik vind het leuk om te zien dat mensen die nooit echt een fatsoenlijke kans kregen, maar wel het talent hebben, die kans nu wel kunnen krijgen. Ik wil ze die kans in de fysieke racewereld ook gewoon geven, want misschien komt daar wel een professionele carrière uit voort."

Verstappen ziet voor zichzelf ook in de toekomst grote rol in autosport

Voor Verstappen zou het niet ophouden met een eigen team vol met goede en getalenteerde simcoureurs. De Nederlander ziet zichzelf ook na zijn eigen carrière als coureur wel een rol spelen in de autosport. "Dat is gewoon een passie van me, aangezien ik met het racen op ben gegroeid. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik in de racewereld actief wilde zijn, of dat nou als coureur was of niet. Misschien wel in een soort managementrol, of zoiets. Maar op een bepaald punt zal ik zo’n soort rol vast nog wel op me gaan nemen.”

