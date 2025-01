Mol eerlijk over ‘Aston Martin-aanbod’, Verstappen en Piquet bezoeken superjacht | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag zagen we Lewis Hamilton voor het eerst in het Ferrari-rood. Daarnaast doken de beelden op van Max Verstappen die samen met zijn vriendin Kelly Piquet de jacht ter waarde van 12 miljoen euro bezochten. Ook liet Olav Mol zich uit over het vermeende aanbod van 1 miljard pond dat Aston Martin zou overhebben voor Verstappen. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 21 januari.

Eerste ontmoeting met Verstappen maakte enorme indruk op Marko: "Geloof het of niet, maar hij gaf geen krimp"

Helmut Marko heeft een bijzondere anekdote vertelt over zijn eerste ontmoeting met de destijds zestienjarige Max Verstappen, en hoe hij direct enorm onder de indruk was van de piepjonge Nederlander. "Het was een heel bijzonder gesprek, het leek een beetje op een film", opent Marko bij Autosprint. Alles over de eerste ontmoeting tussen het duo lezen? Klik hier!

Hamilton onthult eerste echte foto in Ferrari-overall

Maandag meldde Lewis Hamilton zich in Maranello voor zijn nieuwe werkgever Ferrari. De Tifosi was ook aanwezig om de zevenvoudig wereldkampioen te verwelkomen en de Brit deelt op social media zijn eerste echte kiekje in de overall van het legendarische team. De foto van Hamilton in z'n nieuwe overall bekijken? Klik hier!

Mol gelooft niets van geflirt Aston Martin met Verstappen: "We kunnen het blijven herhalen"

Volgens Formule 1-commentator Olav Mol is het transfergerucht dat Aston Martin maar liefst 1 miljard pond overheeft voor Max Verstappen, belachelijk. Mol stelt dat Verstappen momenteel niet op zoek is naar een nieuwe uitdaging en vindt ook wel dat het voldoen aan een miljardencontract, wellicht wel druk met zich meeneemt. Lezen hoe Olav Mol naar de geruchten kijkt? Klik hier!

VIDEO: Verstappen en Piquet bezoeken gloednieuwe superjacht van 12 miljoen euro

Afgelopen week werd bekend dat Max Verstappen zijn gloednieuwe boot kon ophalen. Samen met Kelly Piquet bracht hij een bezoekje aan de onlangs aangeschafte jacht, zo blijkt uit beelden die zijn verschenen op social media. De beelden bekijken? Klik hier!

Het lijkt in kannen en kruiken: Angela Cullen keert terug aan zijde Lewis Hamilton

Het lijkt definitief: Angela Cullen gaat terugkeren aan de zijde van Lewis Hamilton. De Nieuw-Zeelandse blondine vierde grote successen aan de zijde van de Britse coureur. Even verdween ze van het podium, maar nu gaat ze - zo lijkt het - beginnen aan haar volgende stint in de koningsklasse. Alles lezen over de hereniging tussen Cullen en Hamilton? Klik hier!

