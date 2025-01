Maandag meldde Lewis Hamilton zich in Maranello voor zijn nieuwe werkgever Ferrari. De Tifosi was ook aanwezig om de zevenvoudig wereldkampioen te verwelkomen en de Brit deelt op social media zijn eerste echte kiekje in de overall van het legendarische team.

Voor Hamilton staat er in 2025 een nieuw avontuur op het programma na elf jaar bij Mercedes te hebben gereden. De Brit startte zijn Formule 1-carrière in 2007 bij McLaren en had altijd al een oogje op het Italiaanse team en hoewel de gesprekken er in het verleden zijn geweest, maakt Hamilton aan de vooravond van het 2024-seizoen bekend dat hij zijn laatste jaar bij de Zilverpijlen aanging.

Hamilton in Ferrari-overall

Hamilton zal woensdag naar verluidt zijn eerste meters gaan maken in de Ferrari van vorig jaar en onthult op X zijn nieuwe rode overall.

FIRST TIME IN RED pic.twitter.com/mW0LRQHNEU — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 21, 2025

