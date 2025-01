In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere het nieuws dat de familie Verstappen verder is uitgebreid. In een stream van Team Redline heeft de viervoudig wereldkampioen Formule 1 laten weten dat er een nieuwe naam aan het gezin is toegevoerd. Verder is de eerste enorme tijdstraf van het jaar voor de Nederlander een feit, zijn er beelden opgedoken van de peperdure crash met de Ferrari F40 van Lando Norris en is naar buitengekomen dat Red Bull Racing heeft overwogen Zhou Guanyu aan de formatie toe te voegen als reservecoureur. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen en Piquet verwelkomen nieuws gezinslid

Max Verstappen heeft een nieuw familielid toegevoegd aan zijn gezinnetje, dat tot voor kort bestond uit partner Kelly Piquet, bonusdochter Penelope en drie katten. De Nederlander wordt over een aantal maanden voor het eerst zelf vader, maar dat is niet de enige gezinsuitbreiding. Het duo heeft een hondje in huis genomen: "Het is een teckel, hij heet Nino", vertelt Verstappen in een livestream van Team Redline, waarmee hij deelnam aan de virtuele 24 uur van Daytona. "Maar hij is er weer vandoor. Ik heb eten neergezet, dus hij is niet meer in mij geïnteresseerd." Meer lezen over de nieuwe toevoeging aan huize Verstappen? Klik hier.

Verstappen loopt tegen veertig seconden tijdstraf aan in virtuele 24 uur van Daytona

Max Verstappen nam met zijn online-formatie Team Redline deel aan de virtuele 24 uur van Daytona. Een lekker begin van het jaar werd het echter niet voor de Red Bull Racing-coureur. Naast dat Verstappen de leiding uit handen gaf door een crash, heeft hij twee enorme tijdstraffen gekregen. Doordat hij twee keer onveilig de pitstraat inreed, werd de Limburger maar liefst 40 seconden teruggezet. Verstappen zelf kon het ook niet geloven. Ondanks dat zijn microfoon even uitstond, was zijn frustratie duidelijk zichtbaar: "What the f*ck". Meer lezen over Verstappen in de virtuele 24 uur van Daytona? Klik hier.

mad max simracing edition. he got two 40 sec penalties for unsafely entering the pitlane 🥲 pic.twitter.com/pRORTJ6TVl — nini (@SCUDERIAFEMBOY) January 19, 2025

VIDEO: Ferrari F40 van Norris crasht op de openbare weg in Monaco

Op social media zijn pijnlijke beelden opgedoken. Te zien is hoe iemand op de openbare weg crasht met de peperdure Ferrari F40 van Lando Norris. De McLaren-coureur zat niet zelf achter het stuur. Norris zou op het moment van de crash in het buitenland zijn geweest, en iemand anders in de bolide hebben laten rijden. Wie er achter het stuur zat, is niet bekend. De Ferrari F40 heeft een basisprijs van ongeveer twee miljoen euro. Het zal dan ook een duur geintje worden om de rode koets weer volledig op te lappen. Meer lezen over de peperdure crash? Klik hier.

'Red Bull wilde Zhou aantrekken als reservecoureur voor seizoen 2025'

Michael Schmidt meldt namens Auto, Motor und Sport dat Red Bull Racing overwoog om Zhou Guanyu te contracteren als reservecoureur voor 2025. Het ontbreekt de Oostenrijkse grootmacht nu immers een derde man met wat ervaring. "Het idee was daarom om Zhou Guanyu te contracteren", leest het. "Hij wil zichzelf middels TPC-testen fit houden voor een terugkeer. Maar Ferrari heeft ook interesse in de Chinees, omdat hij een zak geld meeneemt en zo die oefenritten met oude auto's betaalt. Dus wat doet Red Bull als blijkt dat Lawson het niet beter doet dan Sergio Pérez in vergelijking met het uitzonderlijke talent van Max Verstappen? En wat als Hadjar het net als Daniel Ricciardo af moet leggen tegen Yuki Tsunoda?" Meer lezen over de overwegingen van Red Bull Racing? Klik hier.

Rosberg verwacht dat Hamilton het enorm zwaar gaat krijgen tegen Leclerc

Nico Rosberg denkt dat Lewis Hamilton een enorm zware dobber aan Charles Leclerc gaat krijgen bij Ferrari. Als de zevenvoudig wereldkampioen zijn vorm weet te hervinden, zou hij echter in staat moeten zijn voor de Monegask te eindigen. "Charles zal op hetzelfde level als George Russell zitten", klinkt het bij Sky F1. "Dat is zo'n beetje het beste niveau van de nieuwe generatie, met uitzondering van Max Verstappen. Die zat weer wat hoger. Lewis heeft het op dit moment gewoon moeilijk, en we weten niet zo goed waarom. Als het zo blijft, zal Leclerc hem op dezelfde manier verslaan zoals Russell hem verslaat. Maar Lewis is de beste aller tijden..." De volledige analyse van Nico Rosberg lezen? Klik hier.

Gerelateerd