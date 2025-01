Michael Schmidt meldt namens Auto, Motor und Sport dat Red Bull Racing overwoog om Zhou Guanyu te contracteren als reservecoureur voor 2025. Het ontbreekt de Oostenrijkse grootmacht nu immers een derde man met wat ervaring.

Het rijdersveld in de Formule 1 is het aanstaande seizoen behoorlijk op de schop gegaan. Maar liefst vijf nieuwe namen maken hun debuut op de grid, maar ook onder de bekendere gezichten is er een behoorlijke stoelendans geweest. Zo heeft Red Bull Racing Liam Lawson vanuit Racing Bulls naar de Oostenrijkse grootmacht gepromoveerd, waarna Isack Hadjar vanuit de Formule 2 naar het zusterteam is gehaald. Hadjar fungeerde in 2024 als reservecoureur voor de Red Bull-teams, iets wat nu op papier aan de zeventienjarige Arvid Lindblad is besteed. De Brit heeft echter nog maar één seizoen ervaring in de Formule 3.

Reservecoureur Red Bull Racing

"Red Bull heeft een probleem: beide teams hebben een coureur met weinig tot geen ervaring in de Formule 1", schrijft Michael Schmidt namens Auto, Motor und Sport. Daarmee doelt hij op Liam Lawson bij Red Bull Racing en Isack Hadjar bij Racing Bulls. "En de enige coureur in de poule die momenteel beschikbaar is als reserve, is nog verder verwijderd van de volwassenheid die nodig is voor de Formule 1. Arvid Lindblad eindigde zijn eerste Formule 3-seizoen in 2024 op de vierde plaats en promoveert nu naar de Formule 2. De zeventienjarige moet zo snel mogelijk worden opgeleid, zodat hij - indien nodig - de noordrol in kan vullen."

Interesse in Zhou Guanyu

Red Bull was volgens Schmidt daarom voornemens Zhou Guanyu aan te trekken, die eind vorig jaar zijn contract bij Sauber niet verlengd zag worden: "Het idee was daarom om Zhou Guanyu te contracteren. Hij wil zichzelf middels TPC-testen fit houden voor een terugkeer. Maar Ferrari heeft ook interesse in de Chinees, omdat hij een zak geld meeneemt en zo die oefenritten met oude auto's betaalt. Dus wat doet Red Bull als blijkt dat Lawson het niet beter doet dan Sergio Pérez in vergelijking met het uitzonderlijke talent van Max Verstappen? En wat als Hadjar het net als Daniel Ricciardo af moet leggen tegen Yuki Tsunoda?"

Franco Colapinto

Hij vervolgt: "De twee gepensioneerde oudjes zijn niet meer beschikbaar. Zhou heeft ervaring, maar is niet het grootste licht aan de Formule 1-hemel. Franco Colapinto zou perfect zijn geweest, maar Red Bull wilde de coureur uit Buenos Aires alleen overkopen, en daar vroeg Williams te veel geld voor. Alpine stemde in met een leenovereenkomst."

