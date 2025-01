Max Verstappen heeft een nieuw familielid toegevoegd aan zijn gezinnetje, dat tot voor kort bestond uit partner Kelly Piquet, bonusdochter Penelope en drie katten. De Nederlander wordt over een aantal maanden voor het eerst zelf vader, maar dat is niet de enige gezinsuitbreiding.

Max Verstappen en zijn partner, Kelly Piquet, zijn in verwachting van hun eerste kindje samen. Dat maakte de twee eind vorig jaar bekend. Het duo is al enkele jaren samen en woont in Monaco. Kelly heeft al een dochter uit een eerdere relatie met voormalig Red Bull Racing-coureur Daniil Kvyat: Penelope. Verstappen heeft inmiddels dus alweer enige tijd ervaring met het zijn van een bonusvader, maar zal over een aantal maanden ook zelf zijn eerste kindje krijgen.

Nieuw gezinslid

Inmiddels wordt het een drukke bedoening in huize Verstappen. Verstappen en Piquet hebben samen ook nog drie katten, en daar is nu een nieuw gezinslid aan toegevoegd: een hond: "Het is een teckel, hij heet Nino", vertelt Verstappen in een livestream van Team Redline, waarmee hij deelnam aan de virtuele 24 uur van Daytona. "Maar hij is er weer vandoor. Ik heb eten neergezet, dus hij is niet meer in mij geïnteresseerd."

Hoeveel racepakken hebben Formule 1-coureurs?

Daarnaast beantwoorde de Nederlander een door fans van de Formule 1 veel gestelde vraag: wat gebeurt er eigenlijk met een racepak na een race: "Als ik de race win, hou ik hem", vertelt de Limburger. "We krijgen best veel nieuwe pakken. Ik weet niet precies hoeveel per jaar, maar het zijn er heel wat. Het hangt ook af van de omstandigheden. Of het veel geregend heeft, bijvoorbeeld. In principe zou ik zeggen dat het geen limiet heeft, maar je krijgt ongeveer elke drie of vier races een nieuw pak."

